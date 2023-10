Trasforma la custodia dei tuoi AirPods 3 in una console Nintendo NES con appena 12€

Se sei un fan dei videogiochi retrò e dei tuoi fedeli AirPods 3, allora la Custodia Elago AW5 è proprio quello che stavi cercando! Questa custodia non solo proteggerà i tuoi preziosi auricolari, ma lo farà con un tocco di stile retrò che farà battere più forte il cuore di ogni appassionato di giochi. Una bella chicca, che oggi potete assicurarvi a soli 12€ con l’offerta Amazon, grazie al coupon del 20% che si applica in automatico una volta giunto alla cassa.

Design ispirato alle console classiche: la custodia top

La custodia Elago AW5 è ispirata alle iconiche console da gioco retrò. Con un design che richiama le linee e i pulsanti delle console vintage, questa custodia trasformerà i tuoi AirPods 3 in un oggetto unico e accattivante. Non solo protegge, ma aggiunge anche un tocco di personalità al tuo accessorio audio.



Realizzata in silicone di alta qualità, la custodia Elago AW5 protegge i tuoi AirPods 3 da graffi, urti e sporco. La cover si adatta perfettamente alla forma degli auricolari e del case di ricarica, garantendo una protezione completa senza compromettere la funzionalità dei tuoi AirPods. Una delle caratteristiche più apprezzate della custodia è la compatibilità con la ricarica wireless. Non è necessario rimuovere la custodia per ricaricare i tuoi AirPods in modo wireless.

La custodia Elago AW5 arriva con un portachiavi in metallo ispirato alle cartucce dei giochi vintage. Puoi attaccarlo alla tua borsa, chiavi o ovunque tu voglia portare i tuoi AirPods con te. La custodia è una combinazione perfetta di protezione, stile retrò e funzionalità moderna.

Non solo proteggerà i tuoi AirPods 3 dagli urti e dai graffi, ma li trasformerà in un pezzo unico con un tocco di nostalgia videoludica. Se sei un amante dei giochi retrò, questa custodia è un must-have per te. Oggi ti costa appena 12€ su Amazon grazie al coupon del 20% che si applica in automatico una volta giunto alla cassa.

