Trasforma qualsiasi SSD in un disco esterno con questi adattatori economici

Oggi come oggi lo spazio che si ha a disposizione fa la differenza, a lavoro come nel gioco e nello studio. I piani di abbonamento di iCloud o di Google sono tutt’altro che economici e spesso con la cifra spesa in un anno si può avere un hard disk esterno con più spazio a disposizione. Ma come fare quando non si ha spazio nel case e magari si ha un SSD interno che a quel punto si rischia di non poter sfruttare? Ecco la soluzione: un cavo con adattatore da SATA a USB. E per aiutarvi nella scelta, vi segnaliamo i migliori e più economici attualmente disponibili su Amazon.

Cavi con adattatore super economici su Amazon

I cavi adattatori da USB 3.0 a SATA consentono di collegare un disco rigido SATA da 2,5″ o un’unità a stato solido a un qualsiasi computer tramite una porta USB. Di fatto costituiscono il modo più semplice per aggiornare lo spazio di stoccaggio del laptop aggiungendo un’unità SSD esterna tramite USB 3.0.

Cavo da SATA a USB 3.0 a SATA III compatibile per HDD e SSD da 2,5″

Questo adattatore USB per disco rigido, come del resto i suoi “colleghi”, è una soluzione portatile che può essere riposta nella borsa del notebook senza bisogno di alimentazione esterna. È possibile connettersi a un’unità esterna per, tra le altre cose, aggiungere spazio di archiviazione, implementare recuperi dati e trasferire contenuti sul laptop. Si alimenta direttamente dalla porta USB.

Anche il secondo adattatore per unità disco USB che vi proponiamo è una soluzione portatile che si adatta perfettamente alla borsa del laptop e non richiede un’alimentazione esterna. Il risparmio di tempo è garantito, inoltre il cavo consente di passare da un’unità all’altra senza doverla installare nel case. In tal senso supporta il plug and play e non richiede driver.

Accedi rapidamente a un SSD o HDD SATA: aggiungi spazio al tuo computer portatile collegando un SSD o HDD SATA da 2,5″, utilizzando questo cavo da SATA a USB. È possibile connettersi a un’unità esterna per aggiungere spazio di archiviazione, eseguire backup, creare immagini disco, implementare recuperi dati e trasferire contenuti sul laptop.

Compatibile con SATA da 2,5 pollici e SSD/HDD, questo adattatore ORICO supporta dischi rigidi da 6TB, e può facilmente collegare un SSD / HDD da 2,5 pollici al tuo USB-A. Perfetto per il backup e l’elaborazione di dati informatici, dati di elaborazione in pila, formattazione, trasferimenti di file, ecc.

Con il cavo adattatore Sabrent puoi collegare qualsiasi disco rigido Serial ATA (SATA) / SSD o SATA II da 2,5 pollici al computer. Il tutto ovviamente sempre tramite una porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo-A). Peculiarità del cavo è che è anche retro-compatibile con USB 2.0 e 1.1, il che lo rende la soluzione perfetta per il trasferimento o il backup dei dati!

Visto che occasioni? Sono tutti prodotti in sconto, anche del 45%, e con le spedizioni gratuite di Prime. Ma soprattutto sono utilissimi, perché come scritto prima, grazie a essi è possibile collegarsi a un’unità esterna per aumentare lo spazio di archiviazione, eseguire backup, creare immagini del disco, eseguire il ripristino dei dati e trasferire i contenuti sul portatile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.