Trasformati in un gatto e fuggi da una città abbandonata! Stray è in OFFERTA su PS5 a soli 19 euro

Stray è un gioco di avventura felina in terza persona ambientato in una cybercittà degradata, nel quale il protagonista è un gatto solo e abbandonato, che dovrà risolvere un mistero per poter trovare la salvezza. Oggi questo gioco su PS5 è in offerta a metà prezzo, a soli 19,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scopri la trama di Stray

Perso, solo e lontano dalla famiglia, un gatto randagio deve svelare un antico mistero per fuggire da una città dimenticata. Stray è un gioco di avventura felina in terza persona ambientato in una cybercittà degradata, tra dettagliati vicoli illuminati al neon e squallidi scenari avvolti nell’oscurità. Nei panni di un gatto, ti aggirerai in aree diversificate, difendendoti da minacce impreviste mentre risolvi i misteri di questo luogo poco accogliente, abitato da bizzarri droidi e pericolose creature.

Guarda il mondo attraverso gli occhi di un gatto e interagisci con l’ambiente come più ti diverte. Dovrai muoverti con furtività e agilità, e talvolta lasciarti trasportare dalla tua natura giocosa, soprattutto per dare un gran fastidio agli strani abitanti di questo mondo misterioso. Lungo la strada, farai amicizia con un piccolo drone volante, noto solo come B-12. Insieme, tu e il tuo nuovo compagno dovrete trovare una via d’uscita.

