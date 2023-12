Trasmettitore audio wireless Audikast Plus, per un segnale STABILE e potente a soli 49€

Audikast Plus ti offre un’esperienza audio sincronizzata senza ritardi fastidiosi tra video e audio. Questo è fondamentale quando guardi film o giochi, in cui la sincronizzazione tra l’azione sullo schermo e l’audio è cruciale per un’esperienza coinvolgente.

Il trasmettitore è dotato di diverse opzioni di connettività, tra cui ingresso digitale ottico SPDIF, ingresso AUX da 3,5 mm, ingresso RCA e porta USB per una maggiore flessibilità. Puoi collegare il tuo televisore, lettore DVD, console di gioco o qualsiasi altro dispositivo audio e trasmettere senza fili il suono a cuffie, altoparlanti o altri dispositivi Bluetooth.

Audikast Plus consente anche di collegare due set di cuffie contemporaneamente, consentendo a più persone di godere dell’audio senza disturbare gli altri. Questo lo rende ideale per le sessioni di visione in coppia o in gruppo senza dover compromettere la qualità audio.

La facilità d’uso è un altro punto forte di questo trasmettitore. Basta collegare e giocare, senza complicati processi di configurazione. La sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e la capacità di fornire audio di alta qualità lo rendono una scelta eccellente per gli amanti della musica, gli appassionati di film e di giochi.