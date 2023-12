Trasmettitore Bluetooth 5.3 in OFFERTA: con soli 42 euro trasformi i tuoi vecchi dispositivi

1Mii è uno straordinario Trasmettitore Bluetooth 5.3 per TV, anche ricevitore e adattatore Audio HiFi aptX con bassa latenza 3,5mm AUX/Ottico, Dual Link per 2 Cuffie BT, Soundbar, impianto stereo lungo raggio. Oggi potrai ottenerlo a soli 42,49 euro, grazie alla combo 17% + coupon 15% applicabile con una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

1Mii Trasmettitore Bluetooth 5.3: le caratteristiche

1Mii B03 ricevitore Bluetooth audio(modalità RX) può connettersi con l’amplificatore o l’altoparlante attivi per riprodurre musica dal tuo cellulare o tablet in modalità wireless. È anche un trasmettitore Bluetooth 5.3 per TV(modalità TX) per trasmettere l’audio alle cuffie o agli altoparlanti Bluetotoh. Supporta la trasmissione wireless e cablata allo stesso tempo, puoi ascoltare la TV con le cuffie Bluetooth e la soundbar cablata allo stesso tempo, è progettato in base alle diverse esigenze di volume della tua famiglia.

Una portata più lunga porta una connessione più forte, l’audio non si interrompe facilmente. Può raggiungere fino a 70 m all’aperto e fino a 25-35 m al chiuso. Elimina il ritardo audio Bluetooth, B03 ricevitore bluetooth hifi può connettersi con 2 cuffie/ altoparlanti Bluetooth contemporaneamente, Con aptX HD godrai di un audio ad alta fedeltà senza perdite o tagli. Dispone di ingressi/uscite audio analogici e digitali che ti offrono la massima flessibilità e qualità per la connessione al tuo sistema audio. B03 adattatore Bluetooth è compatibile con il 99% dei televisori e degli impianti stereo domestici.

