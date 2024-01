Trasmettitore HDMI wireless USB-C, audio e video ad altissima definizione da iPhone e qualsiasi device

Eccolo il gadget geniale che nemmeno pensavi esistesse o che ti servisse, e invece adesso che lo vedi ti accorgi che ne hai bisogno. Questo incredibile trasmettitore HDMI wireless USB-C offre infatti un’esperienza di connettività senza sforzi e affidabile per trasmettere audio e video ad altissima definizione da laptop, PC, fotocamera e altri dispositivi su HDTV, proiettori o monitor.

Grazie poi alla sua configurazione plug-and-play, il MINIX C1 è estremamente facile da usare. Non sono necessari driver o app complicati, in quanto basta collegare il trasmettitore e il ricevitore per una connessione diretta e affidabile in soli 12 secondi. Acquistato ora su Amazon a soli 67€, approfittando dello sconto del 15% tramite l’apposito coupon da spuntare sulla pagina del prodotto, e con le spedizioni gratuite via Prime.

Estensore trasmettitore HDMI wireless USB-C con compatibilità con iPhone 15:

Il MINIX C1 è progettato per funzionare perfettamente con iPhone 15. Collega semplicemente il dongle da USB-C a HDMI C1 alla nuova porta USB-C di iPhone 15 e goditi la comodità di trasmettere audio e video in modo rapido e senza problemi. Grazie alla trasmissione rapida e senza ritardi a 5 GHz, potrai goderti immagini nitide e vibranti senza compromessi, ideali per attività ad alta larghezza di banda come lo streaming video.

Con un protocollo di trasmissione a 2,4/5 GHz, il MINIX C1 garantisce segnali robusti e affidabili, quindi puoi trasmettere video fino a una distanza di 50 metri/164 piedi, consentendoti di posizionare i tuoi dispositivi in modo flessibile senza dover utilizzare lunghi cavi. Per alimentare il ricevitore, poi, avrai bisogno di una fonte di alimentazione USB-A esterna con un’uscita minima di 5 V/0.5 A. Questo assicura un funzionamento stabile e continuo del dispositivo durante l’uso.

In conclusione, l’estensore HDMI wireless USB-C MINIX C1 offre una soluzione conveniente e affidabile per trasmettere audio e video ad altissima definizione in modo wireless. Prendilo adesso su Amazon a soli 67€, approfitta dello sconto del 15% tramite l’apposito coupon da spuntare sulla pagina del prodotto, e ricevilo a casa comodamente con le spedizioni gratuite via Prime.

