Tre livelli di POTENZA e bassi consumi: la stufetta da 29€ che scalda SUBITO un'intera stanza è su Amazon

La stufetta elettrica Midea NDK20-21AE è una soluzione efficiente e versatile per il riscaldamento in casa tua. Con una potenza di 2000W e una serie di funzionalità pratiche, questa stufetta può contribuire a mantenere il tuo ambiente caldo e confortevole durante i mesi più freddi dell’anno.

La stufetta offre tre livelli di potenza (750W, 1250W e 2000W), consentendoti di adattare il riscaldamento alle tue esigenze specifiche e alla dimensione della stanza. Comprala adesso a 29€ con lo sconto Amazon del 27%. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Stufetta Midea, piccola ma super caliente

Il design sottile e moderno si adatta facilmente a qualsiasi ambiente domestico, senza occupare troppo spazio. Puoi posizionarla comodamente contro una parete o in un angolo. Questa funzione impedisce che la temperatura della stanza scenda al di sotto dello zero, proteggendo le tue tubature dall’eventuale congelamento.

La stufetta è progettata per funzionare in modo silenzioso, quindi non disturbare le tue attività quotidiane o il sonno notturno. Il pannello di controllo sul pannello frontale è intuitivo e di facile utilizzo. Puoi impostare la temperatura desiderata e la durata di funzionamento con pochi tocchi.

La stufetta è dotata di una serie di dispositivi di sicurezza, tra cui una protezione contro il surriscaldamento e una funzione di spegnimento automatico in caso di ribaltamento. Grazie alla sua potenza elevata, la stufetta Midea può riscaldare rapidamente la stanza, offrendoti comfort quasi istantaneo.

Questa stufetta è progettata per il basso consumo energetico, il che significa che puoi mantenere il calore senza preoccuparti di un aumento significativo delle bollette.

