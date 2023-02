L’offerta TrendCasa di Eni Plenitude ti permette di abbattere i costi della tua bolletta di Luce e Gas da subito! In più, per poche ore c’è anche un gradito regalo! Stiamo parlando della Philips Hue Go.

TrendCasa: con Eni Risparmi

Grazie alla promozione di Eni risparmiare è davvero un gioco da ragazzi! Anche perché per tutti coloro che sceglieranno TrendCasa ci sarà in regalo la Philips Hue Go.

Il fornitore richiede per la Luce e per il Gas una piccola somma come contributo al consumo. Per l’energia è pari a 0,0451 €/kWh, mentre, per il Gas ammonta a 0,2030 €/Smc. Il prezzo della materia prima, invece varia di mese in mese ed è all’ingrosso. Questo significa che è lo stesso che paga Eni.

Inoltre, quest’offerta oltre al contributo sui consumi prevede anche una spesa mensile di 12 euro per la materia Luce e 12 euro per il Gas.

In pratica grazie ad Eni Plenitude il risparmio si vede già a partire dalla prima bolletta soprattutto per coloro i quali stanno ricevendo proprio in queste ore degli avvisi di rimodulazione dell’offerta, oppure, per chi proviene dal Mercato Tutelato. In sostanza, il fornitore guadagna solamente una piccola parte sui nostri consumi. Questi costi immutati sono chiari e non variano. Quindi saprete sempre quale sarà la spesa fissa mensile.

Costi ed altro

Oltre allo sconto di 24 euro che viene garantito per 2 anni attivando la domiciliazione delle bollette, Eni, per poche ore ti offre in OMAGGIO la Philips Hue Go se sottoscrivi l’offerta Trend Casa.

