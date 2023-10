Tripla cam 50MP e pannello a 90Hz: Motorola moto g32 giù del 40%

Il migliore budget phone Android degli ultimi tempi, Motorola moto g32, è protagonista di una sensazionale offerta di Amazon che ha quasi dell’incredibile. Infatti, complice uno scioccante sconto immediato del 40%¸ quest’oggi lo smartphone economico lo paghi appena 108€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita con i servizi Prime.

C’è un motivo se Motorola moto g32 è così popolare nell’ambito mobile: è realizzato con materiali di buona fattura, ha una scheda tecnica di tutto rispetto ed è in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane senza passi falsi.

Il budget phone Motorola moto g32 ti costa appena 108€ su Amazon: occasione d’oro

Con il device della casa alta puoi guardare video ad altissima risoluzione grazie al display Full HD+ da 6.5 pollici super smooth a 90Hz, mentre con il processore octa core di Qualcomm non c’è app che non si avvii in un istante. Usa il telefono per tutto il giorno con la mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, e scatta foto ad altissima risoluzione con la fotocamera principale da 50MP.

Quando hai la possibilità di acquistare l’ottimo budget phone al prezzo shock di appena 108€ su Amazon, allora non devi assolutamente perdere un solo minuto di più; metti subito nel carrello il device e preparati a riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.