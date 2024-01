Tripla cam MOZZAFIATO, Android 14 e design: Samsung Galaxy A25 a 280€

Inutile girarci intorno: se stai puntando all’acquisto di un nuovo mediogamma Android bello, aggiornatissimo, con design minimal e una scheda tecnica decisamente interessante, non devi assolutamente farti scappare il Samsung Galaxy A14 in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 12% con tanto di consegna rapida e gratuita (con i servizi Prime), il device del colosso sudcoreano può essere tuo alla modica cifra di appena 280€.

Samsung Galaxy A25 5G è pronto a stupirti fin da subito con questa offerta su Amazon

Come tutti i device Samsung di un certo livello anche il Galaxy A25 5G eredita l’ormai consueta attenzione ai dettagli e all’esperienza di utilizzo quotidiana. Ne consegue che il terminale Android di Samsung è perfetto da utilizzare tutti i giorni, monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.5 pollici e c’è anche posto per una mega batteria da 5000 mAh.

Come se non bastasse, il device presenta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ti sembrerà impossibile ma è tutto vero: per provare basta semplicemente acquistare l’eccellente mediogamma di Samsung ora che può essere tuo a un prezzo davvero conveniente su Amazon; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

