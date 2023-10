Tripla fotocamera, display GIGANTE e sconto TOP: il Samsung Galaxy M13 devi comprarlo ORA

Il Samsung Galaxy M13, con tripla fotocamera, display Infinity-V da 6,6 pollici, 4GB RAM e 64GB di memoria interna espandibile, colori blue, green e orange, è in questo istante disponibile su Amazon a soli 157€, con un risparmio netto del 15% grazie all’usato garantito. Un prezzo ultra basso per uno degli smartphone più amati e ricercati del momento. Approfitta di questo sconto per un device che fa anche della velocità di trasferimento dati 5G di nuova generazione, uno dei suoi punti di forza per offrirti un’esperienza d’utilizzo completamente nuova.

Samsung Galaxy M13 usato, super occasione su Amazon

Lo smartphone Galaxy M13 coniuga la potenza di elaborazione del processore Octa Core con 4/64 GB, per portare a termine ogni tua attività con rapidità ed efficienza. Sfrutta i 64/128 GB di memoria interna oppure aggiungi spazio extra con una scheda microSD da 1TB. Il telefonino si presenta con il tipico design elegante dei telefoni Galaxy caratterizzato da bordi arrotondati e da un corpo raffinato che ospita una fotocamera dal look minimal. Galaxy M13 è disponibile nei colori Deep green, Light blue e Orange Copper per darti la possibilità di scegliere il più adatto al tuo stile.

Lo smartphone monta un display Infinity-V da 6.6’’ che cattura ogni dettaglio. Con la tecnologia FHD+ i tuoi contenuti sono in tal senso più definiti, nitidi e cristallini. Ottimo poi il comparto fotografico con la fotocamera principale da 50MP. Espandi l’angolo di visione con la fotocamera Ultra-grandangolare e porta il tuo soggetto in primo piano grazie alla fotocamera di Profondità.

Quest’ultima ti consente di regolare la profondità di campo nelle tue foto. Con un semplice tocco, puoi facilmente mettere a punto la sfocatura dello sfondo dietro il soggetto per ritratti perfetti e unici. Di buon livello anche la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W in grado di garantire due giorni di autonomia in base all’utilizzo, il tutto gestito dall’OS Android 11 e dalla One UI 3.1. Insomma, un vero top di gamma che in questo istante è disponibile usato su Amazon a soli 157€. Scegli il colore che preferisci e chiudi l’affare, affrettati, pochi pezzi.

