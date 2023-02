Tripla fotocamera professionale Leica e tanta potenza: Xiaomi 13 Pro in offerta su Amazon

Xiaomi 13 Pro è in offerta in questo preciso momento in entrambi le colorazioni ufficiali, ovverosia bianco o nero. Prendilo adesso su Amazon a 1299€, ovverosia scontato del 7% sul prezzo di listino di 1399€, e con le spedizioni gratis e sicure di Prime. Ricordiamo che il rilascio ufficiale dei device è previsto tra il 12 marzo con consegna prevista il 17 marzo.

Xiaomi 13 Pro, offerta OK da Amazon

Primo prodotto internazionale con lenti ottiche professionali Leica, lo Xiaomi 13 Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera da 50MP di livello professionale che copre lunghezze focali che vanno da 14mm (ultra-grandangolare), 23mm (grandangolare) a 75mm (teleobiettivo). Frontalmente abbiamo un display OLED da 6,73 pollici a 120 Hertz, con supporto HDR10+, Dolby Vision, HLG e con un sensore di luce ambientale che modifica la temperatura del colore del pannello.

Ad animare tutto c’è lo Snapdragon 8 Gen 2 con RAM fino a 12 GB e memoria interna fino a 512 GB. Vanta un aumento delle prestazioni della CPU e dell’efficienza energetica rispettivamente del 3% e del 47% rispetto alla generazione precedente.

Xiaomi 13 Pro garantisce anche l’efficienza di ricarica e la longevità della batteria grazie ai chipset di gestione e ricarica Xiaomi Surge. Xiaomi 13 Pro, come accennato prima, è disponibile su Amazon in due colorazioni, Ceramic Black e Ceramic White, nella versione 12GB+256GB, a 1299€, grazie allo sconto del 7%.

