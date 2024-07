TRIPLO SCONTO sul Power Bank magnetico INIU: lo paghi SOLO 13 EURO

È ora di dire addio ai cavi ingombranti che creano disordine sulla tua scrivania con il Power Bank magnetico INIU! Il gadget tech super versatile è disponibile su Amazon a soli 13 euro grazie ad uno sconto del 10%, ad un coupon aggiuntivo del 35% ed un ulteriore codice promo del 15% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta immediatamente della promozione, un triplo sconto così speciale non capita tutti i giorni!

Power Bank magnetico INIU: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Power Bank magnetico INIU è un gadget tech super utile che renderà la tua postazione di lavoro molto più ordinata e libera.

È progettato per la tecnologia MagSafe del tuo iPhone, quindi la modalità di utilizzo risulta semplicissima: basterà appoggiare sulla base lo smartphone, utilizzando anche una sola mano, e il gioco è fatto.

La sua capacità è davvero enorme tanto che arriva a 5.500mAh: questo vuol dire che avrai a disposizione un’intera giornata di energia extra per la serie iPhone 12-15. Per questo motivo il caricatore risulta uno strumento ideale per chi è spesso in viaggio o comunque fuori casa, e non vuole rischiare di rimanere con il cellulare scarico.

Il suo design leggero e super sottile, con uno spessore di soli 0,6 pollici, così da poterlo inserire in tasca o in borsa per portarlo sempre con sé ed averlo a portata di mano in qualsiasi evenienza. In più ha un sistema di protezione TempGuard 2.0 integrato che monitora la temperatura per garantire la massima sicurezza.

