TRIPLO SCONTO sul Tablet Blackview: offerta ASSURDA solo per oggi

Amazon ha appena lanciato una promozione mai vista su uno dei tablet di ultima generazione, adatto sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano. Si tratta del Blackview Tab 30, oggi disponbile a soli 74 euro grazie ad uno sconto del 43% a cui aggiungere un coupon di 10 euro ed un ulteriore codice promo del 50%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente 225 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile di questo triplo sconto, non capita tutti i giorni!

Blackview Tab 30: specifiche tecniche e funzionalità

Il Blackview Tab 30 è un dispositivo di ultima generazione in grado di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Questo modello è dotato di Android 13 che offre maggiore sicurezza e privacy rispetto ad Android 12, oltre ad una maggiore efficienza e praticità come l’impostazione per le preferenze per la lingua delle singole app, le autorizzazioni WiFi nelle vicinanze senza odver ottenere una posizione, un selettore di foto e tanto altro ancora.

Dispone, inoltre, di uno splendido display da 10,1 pollici con una risoluzione altissima che offre quindi immagini vivide e super realistiche. La visualizzazione è garantita anche sotto la luce diretta del sole e, grazie alla funzione intelligente di split-screen, è possibile creare due finestre contemporaneamente e quindi ottimizzare il flusso di lavoro.

Anche la batteria da 5100 mAh non è da meno e garantisce un’autonomia elevatissima che arriva fino a 60 ore in modalità stanby. In più, con funzionalità di ricarica rapida da 20W, potrai avere l’energia necessaria in pochissimi minuti ogni volta che vuoi.

