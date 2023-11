Tris di cavi iPhone USB-C in nylon (2M): con 9€ superi ogni distanza per ricaricare

Chi non comprerebbe un cavo lungo 2 metri che arriva fino a 60W, super robusto e rifinito a soli 8 euro? Nessuno, anche a costo di prenderlo subito per conservarlo per quando servirà, approfittando dell’occasione prima che scada. Come oggi, dove grazie ad Amazon puoi averne subito addirittura tre chiudendo l’acquisto, con spese di spedizione gratuite e veloci. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon 10% prima di andare a pagare alla cassa.

Cavi USB-C 60W: resistenti e utili a poco prezzo

Ogni cavo è super resistente, si vede che è stato progettato per durare nel tempo e che è costruito con materiali di qualità che si differenziano dai normali cavetti USB type C che si trovano in commercio. La guaina intrecciata in nylon e il guscio in alluminio rendono il cavo Lightning robusto e durevole. Il filo può farti risparmiare il 40% di tempo di ricarica rispetto ad altri. Ha superato più di 10000 test di flessione per una protezione e una durata extra. L’angolo di intersezione del connettore e del cavo adotta anche un design completamente avvolto per evitare rotture che prolungano efficacemente la durata.

Un’aspetto che piace molto a chi li ha già comprati è che sono realizzati per gestire la corrente fornita ed evitare quindi sbalzi di tensione, per proteggere sempre il dispositivo. Ciascun cavo iPhone USB lightning supporta la ricarica rapida prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico per sicurezza. La trasmissione e la ricarica dei dati possono essere eseguite contemporaneamente e la velocità di trasmissione massima può raggiungere 40 ~ 60 MB/S (480 Mbps).

Ogni cavo poi è lungo due metri e quindi lo puoi usare a una buona distanza senza preoccuparti di posizionare il device da ricaricare in posizioni scomode, o di collegare due dispositivi con ingresso e uscita USB-C distanti tra loro. Ti siedi e continui a usare ad esempio lo smartphone mentre è attaccato alla presa. Che aspetti, quindi? Clicca su questo link e falli tuoi a poco più di 8€ prima che vadano esauriti su Amazon, dove puoi averlo con spedizioni veloci e spese gratuite (se scegli la consegna in un Amazon Point).

