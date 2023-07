Tristi per la fine dei Prime Day? Tranquilli, vi spieghiamo come fare per risparmiare lo stesso fino al 70%

Nonostante l’evento ufficiale del Prime Day sia terminato, Amazon continua ad offrire sconti su una vasta selezione di prodotti. Potresti trovare grandi affari su elettronica e molto altro ancora.

Come trovare le migliori offerte

Per approfittare al massimo delle offerte post-Prime Day, puoi visitare la sezione “Offerte del Giorno” di Amazon. Questa sezione ti mostrerà le migliori offerte disponibili in quel momento, con sconti significativi su molti prodotti.

Inoltre, puoi utilizzare i filtri di ricerca, come abbiamo fatto noi, per trovare le categorie specifiche di prodotti che ti interessano e visualizzare gli sconti disponibili come quelli che vi segnaliamo qui sotto. Ricorda di essere veloce nella tua decisione, poiché le offerte potrebbero essere a tempo limitato e soggette a disponibilità limitata.

Smartwatch uomo Chiamate (sconto del 43%+coupon di 8€)

Questo interessante smartwatch costa davvero una miseria, appena 31€ tra sconto e coupon, ma ha tantissime funzioni e uno schermo da 1.8” degni di un top di gamma. Inoltre è dotato di altoparlanti integrati di alta qualità, perfetti per essere sfruttati anche con la funzione per rispondere/ effettuare chiamate. Un piccolo gioiellino che vale la pena provare.

Mouse Logitech M220 (sconto del 46%)

Il mouse è uno di quegli accessori PC che si consumano più spesso e facilmente. Specialmente se ne fai un uso intenso per lavoro o gioco. Oggi hai l’occasione di rinnovare il tuo acquistando un fantastico Logitech a sole 16€. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon.

Soundbar per computer (sconto del 50%)

Se sei alla ricerca di un sistema audio potente e compatto per il tuo computer, monitor, proiettore o smartphone, la SUJHAL Soundbar è la soluzione perfetta. Questo altoparlante Bluetooth multimediale ti offre un’esperienza audio di alta qualità per goderti i tuoi film, giochi e musica preferiti. Il tuto per la modica cifra di 14€! Proprio così: col coupon sconto automatico del 50% messo a disposizione su Amazon, questo device ti costerà una cifra ridicola.

Samsung Galaxy Watch4 (40mm) (sconto del 52%)

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

SSD NVME Crucial P2 (sconto del 53%)

Se hai bisogno di spazio di archiviazione e velocità sul tuo PC, ecco l’offerta che fa per te. Costruito con memorie Micron 3D NAND, l’SSD Crucial P2 da 1 TB utilizza la tecnologia NVMe e l’interfaccia PCIe Gen 3 M.2 per prestazioni al top della categoria. Che si tratti di caricare giochi, archiviare file di lavoro o creare contenuti, questo SSD può aiutare a rendere tutto molto più rapido. Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità massima di lettura e scrittura fino a 2400 MB/s e 1900 MB/s rispettivamente. Acquistalo su Amazon a soli 56€ invece di 118,79€.

Trust Gaming GXT Webcam Full HD (sconto del 67%)

Una webcam Trust full hd ricca di funzioni a soli 19€. Con lo sconto di oggi di Amazon è possibile. Trust Vero offre tutte le funzioni che ti puoi aspettare da una webcam di qualità. Con la risoluzione Full HD, il microfono integrato e il bilanciamento automatico del bianco, farai un figurone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.