Trivial Pursuit Gioco da Tavolo ad un PREZZO INCREDIBILE

Amazon ha messo in vendita scontato con le Offerte Esclusive Prime il famoso gioco da tavolo Trivial Pursuit. Il titolo è nella sua versione versione sì classica, con la nota scatola blu che lo contraddistingue, ma in una veste comunque rifinita e aggiornata. e può essere acquistato per 27,49€.

Il celebre gioco di domande e risposte è un titolo sempreverde e adatto a tutti, dai giocatori più esperti e solitari, alle famiglie con bambini, alle serate di giochi in compagnia. Trivial Pursuit infatti può essere giocato fino a 4 giocatori contemporaneamente (anche se dobbiamo ammettere che si possono tranquillamente formare squadre e allargare il numero di partecipanti).

La sfida sarà a chi riuscirà per primo a raccogliere tutte le lauree presenti sul tabellone, rispondendo alle varie domande che volta volta gli capiteranno in base alla casella sulla quale finirà, e a raggiungere infine il centro del tavolo per l’ultimo fatidico quesito.

Non sottovalutate però questo gioco, nonostante ci possano bene o male giocare tutti, alle volte le domande potrebbero essere particolarmente ostiche e la risposta non altrettanto scontata e di facile risoluzione. Preparate le menti!

