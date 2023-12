Trova i migliori insegnanti di lingua su Preply (per te 50% di sconto)

In tanti pensano che per imparare oggi le lingue straniere sia sufficiente una connessione Internet e un’app ben fatta, ma le cose non stanno esattamente così. Senza un valido insegnante di lingua, infatti, è quasi impossibile raggiungere il proprio obiettivo. Una soluzione in questo senso arriva da Preply, piattaforma online globale di apprendimento delle lingue, che può vantare oltre 32.000 docenti con esperienza provenienti da più di 180 Paesi diversi.

Preply aiuta a sbloccare il proprio potenziale con i migliori insegnanti di lingua presenti in rete, come testimoniano le oltre 300.000 recensioni con 5 stelle destinate ai docenti del sito e la valutazione pari a 4.8 nell’App Store. E in più oggi gli utenti di Webnews possono beneficiare di uno sconto del 50%, che è possibile riscattare al momento dell’acquisto di una nuova lezione. Ecco il link all’offerta.

Nuova lezione su Preply con uno sconto esclusivo del 50%

Una volta che ci si collega a Preply, l’utente può trovare il proprio insegnante di lingua attraverso un enorme database di più di 30mila insegnanti. Dopo che la ricerca ha dato i propri frutti, è possibile iniziare da subito con la prima lezione, durante la quale l’insegnante aiuta lo studente a pianificare i passi successivi.

È possibile scegliere quante lezioni seguire ogni settimana, così da prepararsi al meglio per raggiungere i propri obiettivi. E se la prima lezione non è stata di proprio gradimento, è sempre possibile provare un altro insegnante gratuitamente.

Ti ricordiamo che in qualità di lettore di Webnews hai diritto al 50% di sconto per l’acquisto di una nuova lezione su Preply. Tutto quello che devi fare è collegarti a questa pagina.

