Trova il regalo di Pasqua perfetto con i saldi del Disney Store

Anche quest’anno tanti italiani si sono ridotti agli ultimi giorni per acquistare il regalo di Pasqua ai propri figli o nipoti più piccoli. Se non si ha la minima idea su cosa scegliere, segnaliamo i saldi in corso su Disney Store, il negozio online ufficiale di Disney, dove è possibile trovare numerosi prodotti a prezzo scontato.

La spedizione gratuita è garantita per tutti gli ordini di importo pari o superiore a 60 euro, mentre i tempi della consegna standard sono stimati entro cinque giorni lavorativi. Se dunque vuoi ricevere il tuo ordine in tempo per Pasqua, dovrai per forza di cose completare l’ordine oggi stesso (lunedì, ndr), oppure scegliere la consegna rapida.

I migliori articoli che partecipano ai saldi di Disney Store

Di seguito la lista dei migliori articoli al momento disponibili per i saldi di Disney Store:

Stitch peluche medio in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto)

in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto) Angel Lilo & Stitch peluche medio in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto)

in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto) Woody action figure parlante in offerta a 29,60 euro invece di 37 euro

in offerta a 29,60 euro invece di 37 euro Buzz Lightyear action figure parlante in offerta a 29,60 euro invece di 37 euro

in offerta a 29,60 euro invece di 37 euro Topolino peluche medio in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto)

in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto) Minni peluche medio in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto)

in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro (20% di sconto) Asha Wish bambola musicale in offerta a 28 euro invece di 35 euro 820% di sconto

in offerta a 28 euro invece di 35 euro 820% di sconto Winnie the Pooh peluche medio in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro

in offerta a 26,32 euro invece di 32,90 euro Set da gioco cestino da picnic Minni in offerta a 24 ore invece di 30 euro (20% di sconto)

in offerta a 24 ore invece di 30 euro (20% di sconto) Trasportino per animale Minni in offerta a 24 euro invece di 30 euro (20% di sconto)

Per la selezione completa di prodotti disponibili in saldo su Disney Store visita questa pagina. Ti ricordiamo che per beneficiare della spedizione gratuita devi raggiungere come importo minimo 60 euro, altrimenti dovrai pagare una somma aggiuntiva.

