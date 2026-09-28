Trucco pensioni, con questa vecchia autorizzazione puoi andarci anche con 15 anni

Succede quando, prima della fine del 1992, il lavoratore aveva ottenuto dall’Inps una vecchia autorizzazione ai versamenti volontari. È una deroga prevista dalla riforma Amato, ancora valida, ma spesso dimenticata. Riemerge quasi sempre tardi, quando si arriva vicino alla pensione e si scopre che i contributi versati sono meno del previsto. Non vale per tutti: contano le date, la gestione previdenziale e i documenti, quelli conservati in casa o da recuperare negli archivi dell’Istituto.

La regola generale per la pensione di vecchiaia oggi chiede, nella maggior parte dei casi, 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. Ma accanto a questa norma restano alcune eccezioni introdotte dal decreto legislativo n. 503 del 1992. Sono le deroghe Amato e, in situazioni precise, permettono di ottenere la pensione con soli 15 anni di contribuzione.

Sono regole nate in una fase di cambiamento del sistema previdenziale. I requisiti per andare in pensione vennero resi più rigidi, ma furono previste alcune tutele per chi aveva già maturato certe condizioni. A più di trent’anni di distanza, quelle eccezioni possono ancora fare la differenza per chi ha avuto carriere discontinue, periodi senza lavoro o rapporti interrotti. In questi casi, anche un dettaglio può cambiare l’esito della domanda.

Autorizzazione ai contributi volontari entro il 1992: la data che conta

Tra le deroghe Amato, una delle più importanti riguarda i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 31 dicembre 1992. L’Inps, con la circolare n. 16 del 2013, ha chiarito che la decorrenza dell’autorizzazione deve cadere entro il 26 dicembre 1992. È questa la data decisiva: se rispettata, può far scendere il requisito da 20 anni a 15 anni di contributi.

Controllo di vecchie carte e documenti contributivi: un passaggio chiave per verificare i requisiti della pensione con 15 anni.

I contributi volontari sono versamenti pagati direttamente dal lavoratore per coprire periodi senza contribuzione obbligatoria o figurativa. Il caso classico è quello di chi, dopo la fine di un rapporto di lavoro, resta scoperto per mesi o anni e chiede all’Inps di continuare a versare a proprie spese. Anche allora, come oggi, serviva una vera autorizzazione Inps. Non bastava decidere di pagare: bisognava essere ammessi dall’Istituto.

Niente versamenti effettivi: per la deroga basta il via libera Inps

Il punto che spesso sorprende è questo: per usare la deroga non serve aver pagato davvero i versamenti volontari prima del 1992. A pesare, secondo l’interpretazione dell’Inps, è l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria con la decorrenza giusta. In pratica, chi aveva ottenuto quel via libera può rientrare nella deroga anche se poi, per motivi economici o personali, non ha versato subito i contributi.

È un passaggio tecnico, ma decisivo. Nei patronati lo riassumono spesso così: conta l’ammissione alla prosecuzione volontaria, non il pagamento immediato. Resta però un requisito indispensabile: al momento della domanda bisogna avere almeno 15 anni di contributi utili. La deroga abbassa la soglia ordinaria, ma non elimina la necessità di una posizione contributiva minima.

Questa possibilità non va confusa con la pace contributiva, che è uno strumento diverso e ha regole proprie. Serve, a certe condizioni, per riscattare periodi scoperti e riguarda in particolare chi non ha contributi prima del 1996. La deroga Amato legata ai contributi volontari, invece, si basa su un fatto preciso: una vecchia autorizzazione dell’Inps con decorrenza entro la data richiesta.

Documenti, estratto conto e patronato: le verifiche da fare prima della domanda

Chi si avvicina ai 67 anni e non arriva ai 20 anni di contributi dovrebbe controllare se in passato ha chiesto i versamenti volontari e se l’Inps li ha autorizzati con decorrenza entro il 26 dicembre 1992. Il primo passo è cercare il provvedimento cartaceo ricevuto all’epoca: una lettera, una comunicazione dell’Istituto, magari una copia finita tra vecchie carte di lavoro. Dopo tanti anni può essere difficile. Succede spesso.

Se il documento non si trova, si può chiedere una verifica direttamente all’Inps o a un patronato. L’operatore dovrà ricostruire la pratica, controllare la gestione previdenziale interessata, la data di decorrenza dell’autorizzazione e la presenza di almeno 15 anni di contribuzione utile nell’estratto conto contributivo. Solo mettendo insieme questi elementi si può capire se c’è davvero diritto alla pensione con la soglia ridotta.

Prima di presentare la domanda, quindi, conviene esaminare con attenzione l’estratto conto previdenziale e segnalare eventuali buchi, periodi mancanti o contributi non registrati. In alcuni casi possono servire vecchie buste paga, certificazioni o documenti aziendali. La vecchia autorizzazione Inps ai contributi volontari, se valida, non anticipa l’età di uscita. Può però permettere di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, evitando che una carriera breve resti senza assegno previdenziale.