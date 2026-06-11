Truffe su WhatsApp, l’allarme Kaspersky: così un messaggio può costare oltre 700 euro in 30 minuti

Non è più solo il vecchio link scritto male, facile da riconoscere. Oggi le frodi corrono dentro conversazioni che sembrano normali: una richiesta di aiuto, un finto avviso della banca, un messaggio attribuito a un familiare. I criminali puntano su tre leve: urgenza, fiducia e imitazioni sempre più credibili.

Truffe su WhatsApp, il nuovo schema: messaggi familiari, brand falsi e fretta studiata

Le nuove truffe via messaggio funzionano perché sembrano comunicazioni di tutti i giorni. Un figlio che dice di aver cambiato numero, una banca che segnala un accesso sospetto, un corriere che chiede di completare una procedura. Tutto deve apparire normale. E, soprattutto, urgente. Secondo Kaspersky, dietro questi messaggi c’è ormai una rete criminale organizzata, capace di muoversi su larga scala e di adattare linguaggio e tono alla persona presa di mira.

Per questo la truffa è più difficile da riconoscere: non arriva sempre con errori grossolani o promesse assurde. Spesso sono poche parole, secche, quotidiane: “Mi serve una mano adesso”, “ho cambiato numero”, “puoi fare questo pagamento?”. La dottoressa Elisabeth Carter, linguista forense e criminologa alla Kingston University di Londra, spiega che i truffatori usano situazioni riconoscibili, rapporti familiari e modi di parlare comuni per far sembrare ragionevoli decisioni che, viste da fuori, sarebbero rischiose. Costruiscono una piccola realtà credibile. Quanto basta per ottenere un bonifico, un codice o un clic su un link.

Il dato Kaspersky: oltre 700 euro in mezz’ora e il peso sulle vittime

Il numero indicato da Kaspersky è quello che fa più impressione: una vittima può perdere oltre 700 euro in soli 30 minuti attraverso una chat su WhatsApp o su altre piattaforme di messaggistica. Non significa che accada sempre così, ma rende bene l’idea della rapidità con cui queste frodi vengono preparate e chiuse. Il denaro esce dal conto prima ancora che la persona riesca a capire davvero cosa sia successo. E il danno non è solo economico. Gli esperti parlano di conseguenze emotive pesanti: molte vittime si sentono ingenue, responsabili, perfino colpevoli. È una dinamica frequente nelle frodi digitali.

Alla perdita di soldi si aggiunge la vergogna, e proprio la vergogna spesso frena o ritarda la denuncia. “Tenete vicini amici e familiari e raccontate loro cosa fate online”, ha osservato Carter: da fuori, infatti, è più facile notare una richiesta strana o una pressione fuori posto. C’è poi il tema del furto di dati personali. Numeri di telefono, foto profilo, nomi dei parenti, abitudini condivise sui social: piccoli pezzi che, messi insieme, rendono una conversazione molto più credibile. In alcuni casi i soldi sono solo una parte del problema. I dati rubati possono servire per nuove frodi, profili falsi e altri attacchi contro persone della stessa cerchia.

Intelligenza artificiale, identità rubate e contatti imitati

A rendere tutto più insidioso c’è anche l’uso dell’intelligenza artificiale. Marc Rivero, Lead Security Researcher del Global Research & Analysis Team di Kaspersky, ha spiegato che questa nuova ondata di truffe è pensata per confondersi quasi del tutto con la comunicazione quotidiana. L’AI, ha aggiunto, permette ai criminali di imitare più in fretta marchi, voci familiari e relazioni personali, anche su larga scala. Il vero salto sta nella personalizzazione. Un messaggio può suonare naturale, senza quelle frasi rigide che un tempo tradivano molte frodi. Un finto operatore può usare parole credibili, un falso parente può scrivere come in una chat informale, un presunto servizio clienti può copiare grafiche e formule già viste in comunicazioni vere.

Poco rumore, molta precisione. È così che cresce quello che Kaspersky descrive come un mercato del furto d’identità, alimentato da denaro e informazioni personali sottratte. Non è più soltanto phishing generico, inviato a migliaia di numeri sperando che qualcuno ci caschi. Sempre più spesso il messaggio sembra costruito proprio per quella persona, in quel momento, con quella pressione. Ed è lì che difendersi diventa più difficile.

Come difendersi: uscire dalla chat, prendersi tempo e usare strumenti di sicurezza

La prima difesa contro le truffe su WhatsApp è fermarsi. Anche solo pochi minuti. Se arriva una richiesta di denaro, un codice, una conferma bancaria o un link da aprire, meglio uscire dalla chat e controllare da un canale diverso: una telefonata al numero già salvato, l’app ufficiale della banca, il sito scritto a mano nel browser.

Non dal link ricevuto. E mai sotto pressione. Rivero ha sottolineato che la sola consapevolezza oggi non basta più, perché le frodi sono costruite proprio per colpire nel momento dell’urgenza. Servono abitudini semplici, ma costanti: controllare chi scrive, diffidare dei numeri nuovi che chiedono soldi, non condividere codici temporanei, evitare pagamenti immediati e parlare con qualcuno prima di agire. A volte basta dire ad alta voce cosa sta succedendo per spezzare l’inganno. Accanto a queste precauzioni, Kaspersky consiglia l’uso di strumenti di sicurezza affidabili, capaci di individuare link sospetti, bloccare siti pericolosi e segnalare tentativi di frode in tempo reale. Non azzerano il rischio, ma riducono lo spazio di manovra dei criminali. La regola più concreta resta sempre la stessa: se un messaggio crea fretta, paura o senso di obbligo, è il momento di fermarsi. Anche quando sembra arrivare da una persona di fiducia.