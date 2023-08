Trust Gaming GXT 1127 Yoozy: la base di raffreddamento INDISPENSABILE per PC portatile

Eleva la tua esperienza di gaming e lavoro con il Trust Gaming GXT 1127 Yoozy, la base di raffreddamento per PC portatile da 17.3″ che offre un raffreddamento avanzato e una serie di funzioni intelligenti.

Progettato per laptop di marchi come Lenovo, HP, Asus, Acer e molti altri, il Trust GXT 1127 Yoozy è la soluzione perfetta per mantenere le alte prestazioni del tuo dispositivo durante le sessioni più intense, il tutto con un tocco di stile grazie all’illuminazione RGB e alle funzioni avanzate. Il tutto spendendo oggi appena 39€, grazie allo sconto del 33% su Amazon.

Raffreddamento avanzato e illuminazione RGB

Dotato di due potenti ventole, il Trust GXT 1127 Yoozy garantisce un raffreddamento efficace per il tuo laptop, riducendo il rischio di surriscaldamento e migliorando le prestazioni complessive. Inoltre, l’illuminazione RGB integrata conferisce un tocco di stile al tuo setup, creando un’atmosfera unica durante le tue sessioni di gioco.

Una caratteristica distintiva del Trust GXT 1127 Yoozy è il display LCD integrato che ti permette di monitorare la temperatura del laptop in tempo reale. Questa informazione preziosa ti aiuta a mantenere sotto controllo il raffreddamento del tuo dispositivo. Inoltre, puoi scegliere tra le modalità Silent e Performance in base alle tue esigenze: da un raffreddamento silenzioso durante le attività meno intensive a una potenza massima quando hai bisogno delle massime prestazioni.

Oltre al supporto per il tuo laptop, il Trust GXT offre anche uno spazio dedicato per il tuo telefono, consentendoti di avere tutto ciò che ti serve a portata di mano. Il suo design ergonomico aiuta anche a migliorare la tua postura durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco, riducendo l’affaticamento e aumentando il comfort.

Grazie alla sua ampia superficie e al design regolabile, il Trust GXT 1127 Yoozy è compatibile con la maggior parte dei laptop da 17.3″ sul mercato. Inoltre, l’installazione è semplice: basta collegare la base di raffreddamento tramite la porta USB e sei pronto a goderti tutte le sue funzionalità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.