Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam il prezzo precipita MENO 69 PER CENTO

Quando mai avete potuto comprare una webcam 1080p Premium con uno sconto del 69%? Mai, vero?

Potete farlo ora grazie a questo sconto formato gigante proposto da Amazon che ci permette di portare a casa questa webcam di alta qualità Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam risparmiando 42 euro! Un’occasione unica per sostituire la vostra vecchia webcam 720p che mostra tutti i segni dell’obsolescenza tecnologica! Mettetela subito nel carrello, approfittatene ora, sta andando letteralmente a ruba!

Grande qualità per un piccolo prezzo

La caratteristica principale di Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam è la sua risoluzione Full HD 1080p. Questo significa che è in grado di catturare immagini e video nitidi e dettagliati. Le ottiche sono decisamente buone, e al prezzo di un prodotto budget possiamo portarci a casa una webcam che non ha nulla da invidiare a marchi ben più costosi e blasonati.

La webcam è dotata di un obiettivo grandangolare che offre un ampio campo visivo, consentendo di mostrare più persone o una porzione più ampia dell’ambiente circostante. Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam dispone anche di una messa a fuoco automatica, che garantisce che l’immagine rimanga sempre nitida e ben definita. Troviamo anche il bilanciamento automatico del bianco, in moda da avere un video chiaro in ogni condizione di luce.

Un’altra caratteristica interessante di questa webcam è il microfono integrato che offre una qualità audio chiara e nitida, riducendo al minimo i rumori di fondo indesiderati.

Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam è dotata anche di una clip regolabile e di una base flessibile, che consente di posizionarla facilmente su qualsiasi superficie, come monitor, laptop o scrivania. Inoltre, è compatibile con diversi software di videochiamata e streaming, come Skype, Zoom, OBS e molti altri.

Prezzo budget per Trust Gaming GXT 1160 Vero Webcam grazie ad un sontuoso sconto Amazon del 69% che taglia di netto il prezzo, facendoci spendere solo 18,30€. Un costo risibile per una webcam di grande qualità che ci regala immagini nitide e chiare in ogni condizione di luce.

