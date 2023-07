Trust Gaming GXT 620, la soundbar compatta di qualità crolla di prezzo su Amazon

La Trust Gaming GXT 620 Axon Soundbar Illuminata RGB è una soundbar progettata per migliorare l’esperienza audio dei computer, laptop, smartphone, tablet e televisori. Ha un’uscita di potenza di 12W e può essere alimentata tramite una connessione USB. Si tratta di un’opzione interessante se stai cercando una soundbar compatta e versatile per arricchire l’audio del tuo setup informatico o dei tuoi dispositivi multimediali. Oggi puoi farla tua a 29€, con lo sconto in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Trust Gaming GXT 620, la soundbar compatta e potente

La soundbar è dotata di un connettore AUX da 3,5 mm, che consente di collegare facilmente dispositivi audio compatibili. Questo ti permette di collegare la soundbar al tuo computer, laptop, smartphone, tablet o TV tramite il cavo AUX incluso.

Una delle caratteristiche distintive di questa soundbar è l’illuminazione RGB. Puoi personalizzare i colori e gli effetti luminosi utilizzando il software o i controlli integrati, creando un’atmosfera accattivante durante l’utilizzo. Tieni presente che per utilizzare l’illuminazione RGB, potrebbe essere necessario installare un’apposito software o driver.

La Trust Gaming GXT 620 Axon è disponibile nel colore nero, che si adatta bene a molte configurazioni di computer e dispositivi multimediali. Offre un miglioramento significativo rispetto agli altoparlanti integrati dei dispositivi e fornisce un’esperienza audio più immersiva per film, musica e giochi. Oggi puoi farla tua a 29€, con lo sconto in corso su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.