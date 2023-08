Trust Gaming GXT 835 Azor, la fantastica tastiera da gioco crolla a 17€ su Amazon

Se siete appassionato di videogame su Amazon c’è oggi un’offerta che farà esplodere il vostro cuore da gamer. La fantastica tastiera da gioco Trust Gaming GXT 835 Azor viene venduta a soli 17€, grazie allo sconto importante del 28% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Trust Gaming GXT 835 Azor, una bomba

Questa tastiera è la definizione di “epicità”: innanzitutto, il layout italiano QWERTY rende tutto più familiare, niente dover cercare le lettere a caso come in una caccia al tesoro. E sì, c’è l’USB – niente rogne strane, solo plug and play.

Ma la chicca che davvero spacca è l’anti-ghosting. Scommetto che, durante quelle maratone di gaming, a volte sentite che la tastiera sembra fare i capricci e pensare di sè. Con l’anti-ghosting di questa Trust Gaming GXT 835 Azor, potete fare tutte le combo mozzafiato che volete, senza che la tastiera si metta improvvisamente a fare il suo numero.

E che dire della retroilluminazione LED RGB? È come avere una discoteca sulla scrivania, ma senza dover fare la fila all’ingresso! Potete scegliere tra una miriade di colori per creare l’atmosfera perfetta durante le vostre sessioni di gioco epiche.

Oltre a tutto ciò, questa meraviglia è compatibile con praticamente tutto: PC, computer, laptop e persino Mac. Non avete scuse per non approfittare di questa offerta fantastica su Amazon e portare a casa la Trust Gaming GXT 835 Azor.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.