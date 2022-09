Trust GXT 1160: la webcam multiuso oggi in offerta stracciata (-67%)

Non importa se siete degli streamer, dei Content Creator o se lavorate da casa: al giorno d’oggi, avete bisogno di una buona webcam. Trust è leader nel settore di accessori per PC e la GXT 1160 offre tutte le funzionalità di una webcam premium. Questa fantastica webcam è in super offerta su Amazon a soli 19,99 €, stiamo parlando di uno sconto FOLLE del 67 %, ben oltre il metà prezzo. Correte a comprarla subito, questa occasione è da non perdere!

Trust GXT 1160: sta andando letteralmente a ruba

Non conoscete questa strepitosa webcam? Di seguito vi elenchiamo le specifiche principali della Trust GXT 1160:

Immagini nitide con risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 30 fotogrammi al secondo;

Pratico microfono integrato, ideale per le videochat;

Perfetto da utilizzare per Skype, YouTube e streaming;

Supporto intelligente con morsa integrata, ideale sia per schermi di laptop, che per superfici piane;

Bilanciamento automatico del bianco: video chiaro in ogni condizione di luce;

Fuoco fisso per un’immagine chiara e nitida;

Collega la vostra webcam tramite il cavo USB e scegliete il vostro software di streaming o videoconferenza preferito, questo è tutto, il gioco è fatto. Il supporto intelligente funziona con tutti i tipi di monitor, oppure potete semplicemente posizionare la vostra webcam su una superficie piana. È quindi è veramente estremamente facile da configurare ed usare.

La webcam ha una risoluzione FHD e una lente con messa a fuoco fissa, per immagini incredibilmente nitide. Il microfono incorporato trasmette fedelmente tutto quello che dite. Non importa se dovete usare la webcam per lo streaming o per registrare video, il pubblico sentirà ogni singola vostra parola. Approfittate subito di questa offerta pazzesca su Amazon, il Trust GXT 1160 può essere vostro a soli 19,99 €, praticamente è regalata a questo prezzo. Dopotutto stiamo parlando di uno sconto folle del 67 %, dovete comprarla ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.