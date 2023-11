Il Mouse wireless ambidestro è crollato di prezzo: meglio fare presto

Il mouse wireless non è certo una scoperta di questi anni ma esiste già da un po’ per evitare di utilizzare fastidiosi cavi che spesso si aggrovigliano o inciampano con altre cose che abbiamo sulla scrivania, causando il malfunzionamento dello stesso. Tuttavia, non tutti sono come questo Trust Yvi+, Mouse Wireless con tasti silenziosi, ergonomico quindi non stanca la mano, adatto sia per la mano destra che sinistra, con microricevitore USB, per tutti i dispositivi (PC, Computer, Laptop, Mac). Il suo prezzo è crollato del 40%, quindi lo paghi solo 8,99 euro!

Trust Yvi+, Mouse Wireless: le caratteristiche tecniche

A quanti tengono a cuore l’ambiente farà piacere sapere che il mouse wireless Yvi+ è realizzato all’83% con materiali riciclati. Ottima poi la durata della batteria, vero incubo per chi usa mouse wireless, visto che dura fino a 12 mesi, così non ti abbandonerà nel bel mezzo del lavoro o del gaming. Grazie al design compatto con ricevitore USB riponibile il mouse è pronto per seguirti ovunque, sia in casa o in viaggio. E ciò è molto utile per chi lo abbina a notebook e tablet.

Il mouse è anche silenzioso, sia con i pulsanti sinistro e destro. Inoltre, è molto veloce grazie alla velocità 800/1600 DPI, ideali per gestire i documenti o muoversi sui siti web agevolmente. Offre altresì una presa ultra-salda grazie ai lati in gomma, mentre il formato ambidestro è molto comodo per mancini e destrimani. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, tanto potrai restituirlo entro il 31 gennaio 2024.

Trust Yvi+ è un Mouse Wireless straordinario. Approfitta del fatto che il suo prezzo è crollato del 40%, quindi lo paghi solo 8,99 euro!

