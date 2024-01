Turtle Beach Stealth 600 Gen 2, le cuffie da GAMING con microfono e ANC a meno 33%

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 USB rappresentano il top delle cuffie da gioco multipiattaforma, garantendo un’esperienza audio immersiva e senza fili su Xbox X e S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Queste cuffie senza fili, dotate di licenza ufficiale Xbox, offrono una connessione USB diretta per un’accoppiata perfetta con le console Microsoft, garantendo un audio nitido e senza ritardi.

La tecnologia wireless fornisce una libertà di movimento totale, eliminando i fastidi cavi e consentendo di concentrarti completamente sul gioco. Queste cuffie possono essere tue subito con il 33% di sconto su Amazon pagandole appena 59€. In più hai le spedizioni gratis coi servizi Prime.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 USB, ogni gamer ne dovrebbe avere uno

Il design ergonomico e leggero delle Stealth 600 Gen 2 garantisce un comfort ottimale anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Gli auricolari con cuscinetti in memory foam riducono la fatica e offrono un isolamento acustico efficace per immergerti completamente nell’audio del gioco.

Il microfono flip-up con la funzione di cancellazione del rumore è perfetto per le sessioni di chat online con gli amici. Alzi il microfono per attivarlo e abbassalo per disattivarlo, garantendo una chiara comunicazione quando ne hai bisogno e senza interferenze quando non serve.

La batteria integrata offre fino a 24 ore di autonomia, il che significa che potrai giocare senza interruzioni per lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti di dover ricaricare le cuffie frequentemente. Inoltre, le cuffie sono dotate di controlli intuitivi integrati per il volume del gioco e della chat, consentendoti di regolare facilmente l’audio senza dover interrompere il tuo gioco.

Con le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 USB, avrai a disposizione un accessorio di alta qualità per migliorare la tua esperienza di gioco su diverse piattaforme, garantendo un audio immersivo e senza compromessi. Falle tue con il 33% di sconto su Amazon pagandole quindi appena 59€. Le spedizioni sono gratis coi servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.