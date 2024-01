Tuta sportiva unisex Givova a 16€ scontata del 66%: su eBay è FOLLIA PURA

Givova è un marchio noto per la qualità dei suoi prodotti sportivi, senza per questo adottare prezzi esagerati, e la tuta sportiva unisex TR032 non fa eccezione. Almeno oggi su eBay, dove col 66% di sconto la trovi in varie taglie e colori a soli 16€.

Ma non è tutto, oltre a poter usufruire delle spese di spedizione gratuite c’è anche una seconda promozione inclusa, perché se acquisti DUE TUTE allora riceverai un ulteriore sconto e ogni capo ti verrà a costare 15€. Pazzesco, non trovi? Che tu stia correndo, facendo allenamenti ad alta intensità o semplicemente rilassandoti in palestra, questa tuta si adatta perfettamente a ogni tua attività.

Tuta sportiva unisex Givova, comfort e versatilità a soli 16€

La tuta sportiva Givova TR032 presenta un design moderno e accattivante, perfetto per chi cerca un abbigliamento sportivo che coniughi stile e funzionalità. La zip frontale consente una facile vestizione e ventilazione regolabile durante l’allenamento, adattandosi alle tue esigenze. Realizzata con materiali traspiranti, la tuta assicura comfort durante tutta la tua sessione di allenamento, mantenendo la pelle asciutta.

La tuta è ideale per corsa, allenamenti in palestra, yoga o semplicemente per un look sportivo casual, dunque il classico capo versatile e adatto a diverse attività, e come accennato prima è unisex, dunque disponibile in taglie adatte sia per uomini che per donne, garantendo una vestibilità comoda per tutti.

Porta il tuo allenamento a un nuovo livello con la Tuta Sportiva Givova TR032, un capo versatile e confortevole progettato per uomini e donne che desiderano allenarsi con stile. Acquistala oggi su eBay per risparmiare ben 33€ (ovvero il 66%) per portare freschezza e stile al tuo abbigliamento da allenamento, coniuga comfort e moda mentre ti alleni

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.