Tutta la Serie A con DAZN Start da 9,99 euro per il mese di ottobre

Prende il via la nuova promozione di DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, metterà a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di guardare le partite di Serie A con il piano DAZN Start dal costo di 9,99 euro al mese.

La promozione consente, infatti, l’accesso a tutte le partite di Serie A trasmesse da DAZN anche con l’abbonamento “base” alla piattaforma che, di solito, non include il calcio ma solo “gli altri sport”. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che può essere attivata direttamente online, tramite il sito ufficiale di DAZN.

Serie A su DAZN anche con l’offerta da 9,99 euro al mese

Grazie alla nuova offerta, DAZN Start include le partite di Serie A fino alla fine di ottobre. In questo modo, è possibile guardare i contenuti normalmente riservati ai piani Standard e Plus (che partono da 30,99 euro al mese) anche con il piano base, pensato per l’accesso agli “altri sport”.

La Serie A sarà inclusa in DAZN Start fino al 31 ottobre. Da notare, inoltre, che in qualsiasi momento è possibile passare al piano Standard o al piano Plus (basta accedere alla sezione Il mio account del sito DAZN) una volta terminata la promozione.

Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto. L’attivazione dell’offerta è immediata. Bastano pochi click per poter sottoscrivere un nuovo abbonamento e iniziare subito a guardare le partite.

https://prf.hn/click/camref:1011lC7fZ/pubref:booBLZTRKood/destination:https%3A%2F%2Fwww.dazn.com%2Fit-IT%2Fl%2Fstart%2F%3F%26%26gclid%3DCj0KCQjwpc-oBhCGARIsAH6ote_-l8VsFk-l9TTWn3De0a7_9EGhNELmlOHBE7dY6YdzseN_3gATPkQaAkELEALw_wcB%26gclsrc%3Daw.ds

DAZN Start costa 9,99 euro al mese, scegliendo l’abbonamento mensile con vincolo di 12 mesi, oppure 13,99 euro al mese. Per quanto riguarda Standard, invece, il costo è di 30,99 euro al mese (con vincolo di 12 mesi) mentre Plus costa 45,99 euro al mese (con vincolo di 12 mesi). Ci sono anche gli abbonamenti annuali (rispettivamente da 299 euro e 449 euro) che consentono di ridurre in modo netto la spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.