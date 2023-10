Tutte le Coppe europee in streaming a meno di 10 euro al mese con questa promo

Per gli appassionati di calcio c’è un’offerta davvero ottima: il Pass Sport di NOW, infatti, è la soluzione giusta per accedere a tutto lo sport di Sky a prezzo scontato e in streaming. Con la nuova offerta in corso, è ora possibile attivare il Pass Sport con un abbonamento da 12 mesi al prezzo di 8. Si tratta di un’opportunità per guardare la Champions League, l’Europa League e la Conference League (oltre alla Formula 1, la Moto GP, le partite di Serie B, di Serie C e le 3 partite per turno di Serie A) a prezzo ridotto.

L’offerta in corso, infatti, consente di attivare il Pass con una spesa di 9,99 euro al mese (anziché 14,99 euro al mese) attivando l’abbonamento annuale. Da notare, inoltre, che è possibile aggiungere l’opzione Premium (per avere le 2 visioni in contemporanea e altri vantaggi) al costo di 15,99 euro al mese per 12 mesi (anziché 19,99 euro al mese). Per attivare l’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di NOW.

NOW Sport a meno di 10 euro al mese: l’offerta imperdibile per gli appassionati di calcio

Con NOW Sport è possibile guardare in streaming:

la Champions League, l’Europa League e la Conference League

le 3 partite di Serie A per turno, la Serie B e la Serie C

la Formula 1

la Moto GP

tutti gli altri eventi sportivi trasmessi da Sky

Il costo è di 14,99 euro al mese ma con l’abbonamento annuale (e pagamento mensile) è possibile attivare l’offerta a 9,99 euro al mese per 12 mesi. Aggiungendo l’opzione Premium (che permette le 2 visioni in contemporanea) il costo è di 15,99 euro al mese per 12 mesi. Ricordiamo che NOW include anche i pass Entertainment e Cinema. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

