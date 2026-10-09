Tutti dovrebbero effettuare la pulizia del telefono e non vuol dire eliminare foto e App

Quando lo smartphone comincia a segnalare memoria quasi esaurita, cancellare foto e applicazioni importanti non è necessariamente la prima cosa da fare.

Su Android esistono infatti diverse aree dove si accumulano file dimenticati, duplicati e dati temporanei che possono occupare parecchio spazio. Una buona pulizia del telefono può quindi recuperare memoria senza sacrificare ciò che serve davvero. E spesso bastano pochi minuti per vedere la differenza.

File pesanti dimenticati: dove trovarli e cosa eliminare per liberare subito memoria

Il primo posto da controllare è l’app File o Files by Google, presente su molti smartphone Android. Da lì si possono ordinare i contenuti per dimensione e trovare in pochi secondi PDF pesanti, video arrivati su WhatsApp, registrazioni audio, documenti di lavoro scaricati mesi prima e mai più aperti.

È spesso qui che si libera più spazio, senza toccare né le foto personali né le app usate tutti i giorni. Il classico caso? Il video di un compleanno mandato in chat, una presentazione aziendale da 300 MB, una cartella di download rimasta lì dopo un viaggio. “Non ricordavo nemmeno di averlo salvato” è la frase che viene spontanea davanti alla sezione Download.

Prima di cancellare, però, meglio aprire almeno i file dai nomi poco chiari. Se sono già stati inviati via mail, salvati su un computer o non servono più, si possono eliminare senza troppi pensieri. La regola è semplice: partire dai file più grandi fa guadagnare memoria in pochi passaggi, invece di perdere tempo con decine di elementi minuscoli.

Foto, video e duplicati: il metodo per alleggerire la galleria con Google Foto

La seconda zona da passare al setaccio è la galleria fotografica, soprattutto per chi scatta molte immagini della stessa scena: tre foto del cane sul divano, cinque versioni dello stesso piatto al ristorante, screenshot dimenticati dopo aver salvato un codice o un indirizzo. In Google Foto, in particolare sui dispositivi Pixel dove l’app è anche la galleria principale, le immagini simili possono essere raccolte in gruppi. Così scegliere lo scatto migliore e togliere gli altri diventa più facile. Non serve fare tutto in una volta.

Chi fotografa molto può dedicare qualche minuto ogni settimana alla pulizia di foto duplicate e video inutili; per gli altri può bastare un controllo al mese. Anche il cloud dà una mano: se il backup su Google Foto è attivo, alcuni contenuti già salvati online possono essere rimossi dal telefono con la funzione per liberare spazio. Attenzione, però: prima di procedere va controllato che il backup sia davvero completato. Una rete Wi-Fi stabile, la batteria carica e un rapido sguardo all’account usato evitano brutte sorprese.

Cache e strumenti di sistema: le opzioni Android per pulire il telefono in sicurezza

C’è poi la cache delle app, cioè quei dati temporanei che servono ad aprire più in fretta immagini, pagine, mappe o contenuti già caricati. Con il tempo, però, anche la cache può diventare pesante, soprattutto su social network, browser, app di streaming e marketplace. Su Android si interviene da Impostazioni > App, scegliendo l’app interessata e poi la voce legata alla memoria. Cancellare la cache, di norma, non elimina l’account né i dati principali: toglie soltanto file temporanei, che verranno creati di nuovo quando serviranno.

Su molti telefoni c’è anche il percorso Impostazioni > Archiviazione > Libera spazio, che segnala elementi considerati sicuri da eliminare, come file temporanei o contenuti già salvati in backup. Infine, vale sempre la pena dare un’occhiata alle applicazioni installate. Non significa cancellare tutto, ma chiedersi se servano davvero cinque app di negozi usate solo per una tessera punti. Se servono di nuovo, spesso si reinstallano in mezzo minuto. Nel frattempo, però, il telefono torna a respirare.