Tutti i principi SEO in sole 17 lezioni: il corso a metà prezzo

Hai mai desiderato vedere il tuo sito web in cima ai risultati di ricerca di Google? Sapevi che ci sono strategie SEO che possono aiutarti ad aumentare la visibilità del tuo sito web e migliorare il posizionamento organico?

Con il corso “Principi fondamentali di SEO” di Natzir Turrado, un consulente SEO di alto livello con oltre nove anni di esperienza nel campo, puoi apprendere tutte le tecniche e le strategie necessarie per raggiungere questo obiettivo. E non solo, grazie alla promozione speciale, puoi accedere al corso a soli 24,99 euro anziché 59,99 euro.

Con 17 videolezioni on-demand e ad accesso illimitato dalla durata di 3 ore, avrai l’opportunità di apprendere come creare e ottimizzare contenuti SEO-friendly per attirare più traffico tramite parole chiave di ricerca. Questo ti permetterà di sfruttare al massimo il potenziale di Google e far crescere il tuo business.

Ecco quanto apprenderai nel corso SEO

Con Natzir come guida esperta, potrai immergerti completamente nel mondo della SEO e imparare tutto su come funziona un motore di ricerca come Google. Imparerai a conoscere a fondo le parole chiave, la loro importanza, i diversi tipi esistenti e come trovarle, per creare contenuti SEO che catturino l’attenzione del pubblico.

Ma non è tutto: Natzir ti fornirà anche una solida introduzione al linguaggio HTML, che ti aiuterà nella creazione e nell’ottimizzazione della tua pagina o blog per i motori di ricerca. Con questo corso, avrai tutti gli strumenti necessari per diventare un esperto di SEO e far crescere il tuo business online.

Se sei interessato a muovere i tuoi primi passi nel posizionamento su Google, non perdere l’occasione di partecipare al corso “Principi fondamentali di SEO” di Natzir Turrado: si tratta di un corso introduttivo e non richiede alcuna conoscenza preliminare.

Ti basta avere un computer con una connessione internet e una pagina web in cui puoi apportare modifiche. In alternativa, Natzir ti fornirà un case study dettagliato se non hai ancora una pagina web. Sfrutta la promozione per ottenere l’accesso a vita al corso con uno sconto del 58% disponibile solo per un periodo limitato, per far crescere il tuo sito web o il tuo business attraverso i principi SEO.

Consideralo un piccolo investimento in termini di tempo e sforzo, che potrà portare a grandi risultati per la visibilità del tuo progetto o attività su Google.

