Tutti lo lasciamo in auto senza sapere che può danneggiarla irreversibilmente

L’acqua resta nell’abitacolo, soprattutto se la macchina rimane chiusa per ore, e crea terreno fertile per umidità, muffa, cattivi odori e danni a tappezzeria, tappetini e bocchette dell’aria. Lo segnalano anche siti specializzati nel settore motori: nel periodo delle piogge basta poco, un oggetto zuppo nel bagagliaio o un bicchiere dimenticato nel portaoggetti, perché l’interno dell’auto diventi un ambiente poco salubre.

Durante l’inverno, e più in generale nelle settimane più umide dell’anno, l’auto resta spesso chiusa per molte ore. Finestrini serrati, riscaldamento acceso nei tragitti di tutti i giorni, poca aria che gira. In queste condizioni, l’acqua trattenuta da ombrelli, giacche, scarpe o tappetini evapora piano e rimane dentro l’abitacolo. Il primo segnale è quasi sempre lo stesso: vetri appannati al mattino, quella condensa che molti liquidano come un fastidio normale, ma che può indicare un eccesso di umidità interna.

E non succede solo sulle auto vecchie. Anche una vettura nuova o ben tenuta può impregnarsi se un oggetto bagnato resta per una notte nel bagagliaio, soprattutto quando la ventilazione è scarsa. “L’odore di chiuso è arrivato prima delle macchie”, raccontano spesso gli automobilisti in officina quando chiedono una pulizia degli interni. Poi si alza un tappetino, e il problema viene fuori.

Dalla tappezzeria alle bocchette dell’aria: dove si annida la muffa

La muffa è un fungo microscopico che cresce dove trova umidità, tepore e poca aria. In auto può comparire come una patina biancastra, verde, marrone o nera su moquette, sedili in tessuto, rivestimenti laterali, tappeti e nelle zone meno in vista: sotto i tappetini, vicino alle guarnizioni delle portiere, negli angoli del bagagliaio.

Un ombrello bagnato lasciato sul tappetino posteriore può aumentare l’umidità in auto e favorire cattivi odori e muffa.

Ma il problema non è solo estetico. Quando le spore arrivano alle bocchette dell’aria o al circuito di ventilazione, gli odori diventano più insistenti e pulire tutto è più complicato. In presenza di bambini, anziani, persone allergiche o soggetti sensibili, l’esposizione alle muffe può favorire irritazioni, tosse e disturbi respiratori, come ricordano in generale le autorità sanitarie quando parlano di ambienti umidi contaminati da funghi.

C’è poi il capitolo spese: un panno profumato passato in fretta raramente basta se la muffa ha già preso i tessuti. Servono prodotti specifici, aspirazione accurata, sanificazione dell’impianto di aerazione e, nei casi peggiori, interventi professionali. Non sempre economici.

Ombrelli, cappotti e residui di cibo: cosa non lasciare in macchina

Tra gli oggetti più insidiosi c’è proprio l’ombrello bagnato, soprattutto quando viene chiuso di corsa e infilato sotto il sedile o nel bagagliaio dopo la pioggia. Mentre si asciuga, rilascia acqua nell’aria e sulle superfici vicine. Se resta appoggiato su tappeti o rivestimenti, può lasciare zone umide per ore. Una dimenticanza da poco, certo.

Ma se si ripete, alla lunga pesa. Lo stesso vale per cappotti bagnati, stivali infangati, borse da palestra con indumenti sudati, asciugamani, coperte per animali e tappetini impregnati d’acqua: tutti trattengono umidità e, nell’auto chiusa, favoriscono cattivi odori e aloni. Chi trasporta spesso cani dopo una passeggiata sotto la pioggia lo sa bene: bastano una coperta umida e una notte in garage per cambiare l’odore dell’abitacolo.

Attenzione anche ai residui di cibo e alle bevande. Bicchieri mezzi pieni, contenitori da asporto, involucri unti o alimenti finiti sotto un sedile trattengono umidità, possono attirare batteri e macchiare i rivestimenti. Se una bibita si rovescia sulla moquette, il rischio aumenta: lo zucchero resta nei tessuti, l’acqua penetra in profondità e l’odore, dopo qualche giorno, diventa difficile da togliere.

Auto asciutta, pulita e senza cattivi odori: le buone abitudini

La prevenzione resta la strada più semplice. Dopo una giornata di pioggia, conviene togliere dall’auto ombrelli umidi, giacche e borse bagnate appena si arriva a casa o in ufficio. Meglio scuotere bene l’ombrello prima di riporlo e, se non si può portarlo via subito, usare un contenitore impermeabile o una sacca dedicata, evitando il contatto diretto con sedili e moquette.

Anche arieggiare l’abitacolo aiuta, quando il tempo lo permette: aprire le portiere per pochi minuti, asciugare i tappetini in gomma, controllare il bagagliaio e passare un panno sulle zone più esposte riduce l’accumulo di condensa. Nei mesi freddi vale la pena controllare che il sistema di ventilazione funzioni bene e sostituire il filtro abitacolo secondo le indicazioni del costruttore, soprattutto se dall’aria escono odori sgradevoli.

La regola pratica è semplice: l’auto non dovrebbe diventare un ripostiglio. Togliere spesso rifiuti, contenitori di cibo, bottiglie aperte e tessuti umidi mantiene l’abitacolo più pulito e protegge gli interni nel tempo. Piccole abitudini, fatte senza pensarci troppo. E spesso bastano per evitare muffa, spese impreviste e viaggi con l’odore di bagnato addosso.