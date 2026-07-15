Tutti lo trasportano in auto in estate ma non sanno che è vietato e scatta la molta da 344 euro

Con l’avvio degli spostamenti estivi 2026, tanti automobilisti in Italia rischiano una multa fino a 344 euro senza nemmeno rendersene conto. Il motivo? Bagagli, mobili, biciclette o oggetti ingombranti caricati in auto alla meglio, senza rispettare le regole del Codice della Strada. Basta poco: un portellone lasciato mezzo aperto, valigie ammucchiate fino al lunotto, scatoloni fissati in fretta sul tetto. Scene normalissime, soprattutto nei weekend di partenze e nei piccoli traslochi fai da te. Ma se il carico cade, copre la visuale o rende l’auto pericolosa, la sanzione può scattare subito.

Carichi in auto: cosa dicono davvero gli articoli 164 e 61 del Codice della Strada

Il punto di riferimento è l’articolo 164 del Codice della Strada. La regola è chiara: il carico in auto deve essere sistemato in modo da non cadere, non finire sulla carreggiata e non impedire al conducente di guidare senza intralci. Conta anche la visibilità alla guida. Se una valigia, un mobile smontato o un elettrodomestico coprono lo specchietto interno, il lunotto o rendono difficile controllare la strada, il trasporto può essere contestato.

Lo stesso vale se il carico nasconde targa, frecce, stop o luci. L’articolo 61, invece, fissa le misure massime dei veicoli: in generale 2,55 metri di larghezza, 4 metri di altezza e 12 metri di lunghezza, compresi eventuali organi di traino. Insomma, non basta legare qualcosa con una corda e partire. Deve essere fissato bene, senza creare pericoli per chi guida e per chi viaggia accanto.

Multe, punti patente e limiti: quando si arriva fino a 1.691 euro

Chi viola le regole sul trasporto di oggetti in auto rischia una sanzione prevista dall’articolo 164: da 87 a 344 euro, con il taglio di 3 punti dalla patente. E non serve che succeda un incidente. La multa può arrivare anche solo perché il carico viene considerato instabile, pericoloso o sistemato male. Una sedia che sporge troppo dal bagagliaio, un materasso tenuto fermo con corde inadatte, scatoloni che impediscono di vedere dietro: sono tutti casi a rischio.

Se poi il carico porta l’auto oltre i limiti fissati dall’articolo 61 del Codice della Strada, la sanzione può salire fino a 1.691 euro, secondo le norme in vigore. Una stangata, soprattutto per chi pensava di cavarsela risparmiando su un furgone o su un servizio di trasporto.

Vacanze e traslochi fai da te: come caricare l’auto senza rischiare la multa

Nei giorni delle partenze, tra vacanze al mare, seconde case e piccoli traslochi, la prudenza parte da un controllo semplice: guardare bene come sono sistemati bagagli e oggetti ingombranti prima di mettersi in strada. Il carico deve essere stabile, distribuito bene e fissato con strumenti adatti, non con soluzioni improvvisate all’ultimo minuto. Barre portatutto, box da tetto, cinghie omologate e portabici montati correttamente aiutano a evitare contestazioni e, soprattutto, incidenti.

Occhio anche al peso: un’auto troppo carica frena peggio, consuma di più e può diventare meno stabile in curva. Prima di partire, meglio perdere cinque minuti: targa visibile, luci libere, visuale sgombra e niente che possa muoversi alla prima frenata. A volte bastano davvero pochi controlli per evitare una multa e una brutta sorpresa sulla strada.