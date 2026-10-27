Tutti pazzi per l'audio lossless: come verificare se le tue cuffie lo supportano

Attivare l’audio lossless nell’app musicale non garantisce da solo un ascolto senza perdite, perché ogni dispositivo e collegamento può modificare il segnale prima delle cuffie.

Con servizi come Apple Music, Spotify, Tidal e Qobuz, non conta soltanto la qualità del brano: entrano in gioco il Bluetooth, l’eventuale DAC e il tipo di cuffie utilizzate. Ecco come verificare se la propria configurazione permette davvero di ascoltare musica senza perdita di qualità.

Che cosa significa davvero “lossless” e perché il codec non basta

Quando si parla di audio lossless, si parla di un suono che conserva i dati del file originale senza tagli distruttivi. È il caso di formati come FLAC o ALAC, quello usato da Apple. RTINGS.com lo descrive come una rappresentazione “uno a uno” della sorgente audio originale, pensata per mantenere le qualità del master di partenza. In parole semplici: il brano non viene alleggerito eliminando informazioni considerate poco percepibili, come succede con i file compressi con perdita.

Il punto è che qui nasce spesso l’equivoco. Una cuffia passiva non “legge” il FLAC e non decide se il segnale sia davvero lossless: riceve un segnale analogico già convertito. Per questo l’espressione cuffie lossless è spesso più uno slogan che una definizione tecnica. Serve una catena di ascolto capace di non rovinare il file prima che arrivi ai driver.

“Il codec è solo una parte della storia”, ripetono spesso i tecnici audio nei test comparativi. È la parte più visibile per l’utente, ma non sempre quella che pesa di più.

Il limite del Bluetooth: perché AirPods e auricolari wireless ricomprimono il segnale

Il vero nodo resta il Bluetooth. È comodo, pratico, ormai ovunque. Ma ha ancora limiti di banda rispetto a un collegamento via cavo. Anche ascoltando un brano lossless su un servizio compatibile, molti auricolari wireless, compresi modelli molto diffusi come gli AirPods Pro, ricevono un flusso ricompresso durante il passaggio dal telefono alle cuffie.

Il canale YouTube SoundGuys lo ha spiegato così: “L’audio lossless è valido quanto la connessione che lo trasporta, e il Bluetooth è ancora un collo di bottiglia”. In pratica, lo smartphone decodifica il file e poi lo ricodifica in un formato adatto alla trasmissione senza fili. In quel passaggio, una parte dei dati può andare persa.

Codec più avanzati come LDAC, LHDC o aptX Lossless di Qualcomm migliorano le cose e, in certe condizioni, promettono un ascolto più vicino al senza perdite. Ma devono essere supportati da entrambi i lati: smartphone, auricolari e impostazioni. Non basta trovare una sigla sulla confezione.

La catena corretta per ascoltare senza perdite: servizi, cavi, DAC e cuffie compatibili

Per capire se si sta ascoltando davvero in qualità lossless, bisogna partire dal servizio. Apple Music, Tidal, Qobuz e Amazon Music Unlimited offrono cataloghi con formati senza perdita, mentre Spotify ha annunciato nel tempo funzioni di qualità superiore, ma la disponibilità può cambiare in base al piano e al Paese.

Poi va controllata l’uscita audio del dispositivo. Un iPhone recente, per esempio, richiede un adattatore o un DAC esterno per usare cuffie cablate tradizionali; molti portatili hanno ancora il jack, ma non sempre montano componenti di conversione all’altezza. La strada più semplice resta questa: file o streaming lossless, collegamento via cavo, DAC adeguato e cuffie cablate di buona qualità.

Non devono per forza costare una fortuna. Devono essere pulite, ben costruite e adatte alla sorgente. Chi usa auricolari Bluetooth può comunque ottenere un ascolto curato, spesso più che valido fuori casa. Ma se l’obiettivo è evitare perdite lungo il percorso, il cavo resta ancora la scelta più sicura. Anche nel 2026, con buona pace della comodità.