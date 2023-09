Tutto a portata di mano con il GALAXY TAB S8 in offerta

Al giorno d’oggi è diventato praticamente indispensabile avere con sé un dispositivo per proseguire il nostro flusso di lavoro anche quando ci ritroviamo in mobilità o comunque fuori dal nostro ufficio: in tal senso i tablet si rivelano molto utili, dal momento che riescono ad essere comodi da trasportare come uno smartphone, ma presentando una certa potenza in grado di competere senza problemi con i notebook portatili. Proprio a tal proposito Amazon ha ben pensato di proporti il Galaxy Tab S8 in offerta a soli 587 euro, con un incredibile sconto del 38% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

Galaxy Tab S8: il tuo migliore alleato

Partiamo innanzitutto dal display, che rappresenta un vero e proprio punto di forza alla base di questo tablet: parliamo infatti di un display con tecnologia sAMOLED con diagonale da ben 12.4 pollici, grazie al quale non ti perderai nessun dettaglio, né quando utilizzerai le tue app per lavoro o nel caso in cui tu stia guardando una delle tue serie TV o film preferiti.

Davvero eccezionale poi la doppia fotocamera anteriore, che presenta un sensore grandangolare e ultragrandolare, che permette di riprendere qualsiasi cosa alla strabiliante risoluzione in 4K. Grazie all’inquadratura automatica, poi, riesci a mettere perfettamente in risalto i soggetti che hai davanti. La stessa fotocamera è in grado di effettuare uno zoom selettivo, davvero utile e fondamentale soprattutto nelle videochiamate di gruppo, permettendo di rendere gli altri spettatori più partecipi. A tal proposito, il tablet gode di ben 3 microfoni che godono della tecnologia di riduzione del rumore: è il dispositivo perfetto per le videochiamate, che è possibile effettuare ad esempio con Google Duo o eventualmente altre app di terze parti.

Il fiore all’occhiello di questo tablet è senz’altro rappresentato dalla presenza della Samsung Galaxy S Pen, che ti permette di prendere facilmente appunti, soprattutto se ti trovi in università e devi prepararti per un esame.

Insomma, a poco meno di 600 euro hai la possibilità di portarti a casa un tablet davvero di tutto rispetto, che ti potrà essere utile in numerosissimi contesti: ecco il motivo per il quale ti suggeriamo caldamente di acquistare questo Samsung Galaxy Tab S8 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.