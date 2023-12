Tutto al TOP e prezzo LOW BUDGET: Amazfit GTR 2 costa POCO su Amazon

Inutile girarci intorno: se stai cercando una offerta di Amazon che ha come protagonista uno smartwatch di qualità venduto a un prezzo davvero conveniente, allora non devi assolutamente farti scappare Amazfit GTR 2. Infatti, sfruttando il coupon di 20€ presente in pagina, quest’oggi il popolarissimo wearable del colosso cinese può essere tuo al prezzo shock di appena 109€.

Amazfit GTR 2 ti sorprende fin da subito con il suo design dal forte sapore premium, la sua bellissima cassa circolare e l’eccellente pannello touch a colori perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Amazfit GTR 2 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre: occasione d’oro

Il wearable del colosso cinese è un vero campione hi-tech: monta un modulo GPS indipendente, integra Amazon Alexa, è impermeabile fino a 50 metri di profondità ed è anche presente una batteria che ti accompagna fino a 11 giorni. Come se non bastasse, Amazfit GTR 2 è perfetto per il tracking costante della salute – il sensore HR registra il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) – e anche dell’attività fisica con il supporto di oltre 90 modalità di allenamento.

Lo smartwatch di fascia alta di Amazfit è quindi perfetto per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista, a partire da quello economico; mettilo subito nel carrello di Amazon e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

