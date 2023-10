TV 4K Hisense: ecco il prezzo BOMBA di Amazon

Al giorno d’oggi avere una smart TV in salotto è diventata una cosa davvero imprescindibile, con il fine ultimo di ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno di casa nostra, con soluzioni che non hanno nulla da invidiare alle sale cinematografiche. Proprio a tal proposito Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV 4K HiSense 43E77KQ (modello 2023) in offerta allo strabiliante prezzo di soli 289 euro, con ben il 28% di sconto a confronto del prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, HiSense.

TV 4K Hisense: il meglio per il tuo salotto

Partiamo col dire che si tratta del modello da 43 pollici, più che sufficienti per risaltare all’interno del tuo salotto di casa. Lo schermo gode della risoluzione 4K, davvero perfetta per godere delle tue serie TV e film preferiti sulle principali piattaforme di streaming come Netflix o Amazon Prime Video.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot Color, poi, puoi godere fino a un miliardo di sfumature diverse di colore, con una luminosità mai vista su un modello precedente. A questo si accompagna anche un comparto sonoro eccellente con Dolby Atmos, che garantisce un suono profondo e coinvolgente, che farà letteralmente vibrare le pareti del tuo salotto, soprattutto per quanto riguarda le scene più concitate dei film.

Questa TV si presta moltissimo anche alle console di videogiochi di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, che supportano appieno la risoluzione 4K: oltre a questo la TV presenta una vera e propria modalità Game Mode Plus, che riduce al minimo la latenza, garantendoti un’esperienza videoludica davvero ottimale e soddisfacente.

Insomma, a meno di 290 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV eccellente, sia per i film che per i videogiochi, da condividere con i tuoi amici o famigliari all’interno del tuo salotto di casa: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare questa TV 4K HiSense 43E77KQ (modello 2023) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, cercando di affrettarti il più possibile dal momento che le ultime unità disponibili stanno terminando proprio in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.