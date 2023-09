TV 4K Samsung ad un prezzo STRACCIATO su Amazon

Al giorno d’oggi abbiamo una scelta davvero vastissima nell’ambito delle smart TV, che hanno fatto della connessione a internet il loro punto di forza da cui partire riuscendo a registrare un successo sensazionale in tutto il mondo. Quest’oggi in particolare Amazon ha deciso di proporti una TV 4K Samsung (modello UE65AU7090UXZT, per la precisione) in offerta al sensazionale prezzo di soli 399 euro, con un buonissimo sconto del 19% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

TV 4K Samsung: il cinema nel tuo salotto

Nel caso del modello proposto in offerta da Amazon parliamo di un display con diagonale da ben 65 pollici, praticamente la dimensione perfetta per avere un vero e proprio cinema all’interno di casa tua da sfoggiare con amici e i propri famigliari per una serata a base di film e serie TV.

Grazie alla tecnologia PurColor riuscirai a godere di una vastissima gamma di colori, restituendoti in questo modo una qualità visiva davvero eccezionale, al pari di quella che avresti al cinema. Il processore Crystal 4K è il vero cuore pulsante alla base di questa TV, che gode tra le altre cose di un sistema di upscaling che permette di convertire tutti i tuoi contenuti preferiti alla risoluzione 4K, riuscendo così a ottimizzare la resa visiva al meglio delle sue possibilità.

Grazie alla tecnologia Motion Xcelerator, questo TV riesce a rendere alla perfezione anche le scene più concitate e dinamiche: pensiamo ad esempio ad un film action come John Wick o un evento sportivo, in cui è fondamentale avere la massima fluidità possibile.

Nulla da dire anche per quanto riguarda il comparto sonoro davvero eccezionale, grazie a Q-Symphony e agli altoparlanti di questa TV, che riescono a sostituirti un suono davvero coinvolgente e profondo, in grado di immergerti immediatamente nel vivo dell’azione.

In definitiva, a meno di 400 euro hai la possibilità di ricrearti un vero e proprio sistema di home-entertainment all’interno del tuo salotto, con una fedeltà visiva mai vista prima d’ora: ecco perché ti suggeriamo fortemente l’acquisto di questa TV 4K Samsung in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.