TV 4K SAMSUNG: ecco il prezzo STRACCIATO di Amazon

Spesso e volentieri sentiamo il bisogno di creare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto di casa. Questo ci è senz’altro permesso grazie all’avvento delle smart TV, che al giorno d’oggi garantiscono una qualità audiovisiva al pari di quella delle sale cinematografiche. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti la TV 4K Samsung Crystal (serie CU7000) in offerta all’incredibile prezzo di soli 334 euro, con un ottimo sconto di 22 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice coreana.

TV 4K Samsung: immergiti nel film

Partiamo prima di tutto dallo schermo, che presenta una diagonale da ben 43 pollici, praticamente perfetta per garantire una visione ottimale anche ai tuoi amici e famigliari durante le serate cinema in casa tua. Grazie alla risoluzione 4K, poi, potrai godere anche dei più piccoli dettagli guardando film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming del momento come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e via dicendo.

Tutto questo viene ulteriormente migliorato e supportato dal cuore di questa TV, ovvero il processore Crystal 4K, che tra le altre cose è dotato di un sistema di upscaling che ti permette addirittura di donare una nuova vita ai tuoi vecchi contenuti in bassa definizione. Per non parlare del comparto sonoro, che in questo caso gode di un audio surround 3D che ti donerà finalmente un suono davvero coinvolgente e profondo, che ti farà sentire praticamente all’interno della scena del tuo film preferito.

Tra le funzionalità più interessanti di questa TV troviamo la possibilità di utilizzare diverse modalità, rispettivamente Media, Game e Ambient in base alle tue esigenze del momento. Nel caso della modalità Game, l’input lag verrà ridotto drasticamente, permettendoti di avere la migliore reattività possibile per ogni videogioco in multiplayer online, riuscendo a portare a casa la vittoria.

In definitiva, a poco più di 330 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori smart TV attualmente sul mercato per rapporto qualità / prezzo, con cui potrai vedere film e serie TV in totale tranquillità: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questa TV 4K Samsung Crystal (serie CU7000) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato in occasione del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.