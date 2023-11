TV 4K SAMSUNG: ecco il prezzo stracciato di Samsung

Al giorno d’oggi sono davvero tantissime le alternative al cinema, grazie soprattutto alle smart TV che permettono sempre più una fedeltà audiovisiva davvero incredibile, praticamente al pari di una sala cinematografica, garantendo l’accesso alle più svariate piattaforme di streaming. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV 4K Samsung (modello UE50AU7090UXZT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 339 euro, con un buonissimo sconto del 28% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia coreana produttrice.

tv 4K Samsung: la magia del cinema in casa tua

Nel caso dell’offerta di Amazon parliamo del modello con diagonale da ben 50 pollici, che sono più che sufficienti per garantirti il massimo dell’immersione, e organizzare una serata cinema con i tuoi amici o famigliari. Per non parlare poi della risoluzione 4K, potenziata oltretutto dal processore Crystal 4K, che ti permette di apprezzare qualsiasi sfumatura o particolare.

Nota di merito anche per l’ambito gaming, dal momento che grazie alla tecnologia Motion Xcelerator questa TV è davvero perfetta per i videogiochi, restituendo un’esperienza di altissimo livello. Grazie alle uscite HDMI puoi infatti collegare tutte le console di generazione che desideri, come Playstation 5 o Xbox Series X, riuscendo a valorizzare al massimo gli ultimi videogiochi del momento come Spider-Man 2 o Forza Motorsport. Oltre a questo trovi anche il decoder digitale terrestre DVB-T2 integrato, grazie al quale non dovrai acquistare nessun decoder aggiuntivo oltre a questo.

Nulla da dire anche per il comparto sonoro, grazie agli altoparlanti della TV stessa che restituiscono un’esperienza davvero coinvolgente e profonda, che valorizza al massimo ogni film d’azione o evento sportivo che dir si voglia. Molto apprezzata anche la funzione di screen-mirroring, grazie alla quale potrai collegare facilmente PC, cellulare o tablet tramite la connettività wireless.

In definitiva a poco più di 330 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV davvero eccezionale, grazie al quale potrai godere senza problemi di tutte le tue serie TV e film preferite, facendoti vivere un’esperienza e un’atmosfera da cinema: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV 4K Samsung (modello UE50AU7090UXZT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

