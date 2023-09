TV 4K Samsung: il cinema a casa ad un prezzo BOMBA

Al giorno d’oggi andare al cinema è praticamente diventato un optional, dal momento che le alternative casalinghe sono sempre più numerose: abbiamo infatti una proposta pazzesca in termini di smart TV, che garantiscono davvero ottime prestazioni audiovisive, riuscendo a ricreare un vero e proprio cinema all’interno di casa propria. Sulla base di questo Amazon ha recentemente deciso di proporti la TV Samsung 4K da 50 pollici (modello UE50CU7170UXZT) in offerta all’incredibile prezzo di soli 399 euro, con un ottimo sconto del 33% rispetto al prezzo originariamente proposto dalla casa produttrice Samsung.

La TV 4K per il tuo salotto

La tecnologia PurColor alla base di questa strabiliante TV 4K di Samsung garantisce una resa cromatica davvero precisa e soprattutto fedele alla realtà, in modo da restituirti delle immagini vivide e realistiche: scordatevi dunque i contrasti innaturali dei modelli di anni fa, ma una resa visiva davvero sensazionale. Questo viene garantito anche dalla tecnologia Contrast Enhancer, che permette di regolare in maniera completamente dinamica il contrasto, riuscendo ad ottimizzare sia la profondità che il colore.

Nulla da dire sulla qualità dell’immagine garantita da questo pannello: parliamo di una risoluzione 4K, grazie al quale potrai scorgere qualsiasi dettaglio all’interno delle tue serie TV o film preferiti sulle principali piattaforme di streaming. Puoi perfino collegare, grazie all’uscita HDMI, le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, che supportano proprio questo nuovo standard. Questa TV supporta infatti anche la tecnologia HDR, che permette di migliorare ulteriormente la resa luminosa all’interno di determinate scene o sequenze di videogiochi. Per non parlare poi della funzionalità Motion Xcelerator, grazie al quale anche le scene più concitate e dinamiche verranno rese al meglio.

Anche il comparto sonoro, poi, è davvero eccellente grazie alla tecnologia Object Tracking Sound Lite, che riesce a ricreare un vero e proprio audio surround 3D all’interno del tuo salotto, garantendoti un’esperienza coinvolgente e profonda.

In definitiva, con nemmeno 400 euro hai la possibilità di accaparrarti una TV davvero sensazionale, con la quale potrai riuscire a ricreare un vero e proprio cinema all’interno del tuo salotto: ecco solo alcuni dei tanti motivi per i quali ti suggeriamo fortemente di acquistare questa TV 4K Samsung in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.