TV 4K TCL: ecco l'offerta STREPITOSA di Amazon

Al giorno d’oggi l’offerta delle smart TV è davvero ampissima, e permette di poter scegliere tra numerosissimi modelli che ben rispondono alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Proprio sulla base di questa necessità ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti la TV 4K TCL in offerta all’incredibile prezzo di soli 479 euro, con un ottimo sconto pari al 20% sul prezzo originario di listino proposto dalla stessa TCL.

La miglior TV 4K per il tuo salotto

Una delle caratteristiche sicuramente più apprezzate di questo pannello consiste nelle sue generose dimensioni: parliamo infatti di un display da ben 65 pollici, praticamente perfetto per ricreare un vero e proprio cinema all’interno del salotto di casa tua. Lo schermo ha una risoluzione di 4K, grazie al quale potrai scorgere ogni dettaglio presente sui tuoi film e serie TV preferite sulle principali piattaforme di streaming.

Il design di questo pannello è davvero elegante, presentando una struttura senza bordi, in modo tale da concentrarsi solo ed esclusivamente sull’immagine in riproduzione in quel determinato momento, senza farsi distrarre da altro. Grazie alla tecnologia Motion Clarity, poi, le scene sportive o d’azione verranno valorizzate più che mai, con una fluidità mai vista prima d’ora su una TV.

La TV gode inoltre di una tecnologia Dolby Audio e DTS HD, grazie al quale potrai godere di una resa sonora davvero senza eguali, riuscendo così a restituirti un suono ricco e pieno. Potrai quindi sfruttare al meglio i tuoi Blu-Ray, offrendo un’esperienza audiovisiva stupefacente.

Il sistema operativo Google TV poi è un altro dei punti di forza alla base di questa TV: hai la possibilità di installare qualsiasi applicazione che desideri, riuscendo così a godere di qualsiasi servizio a cui sei iscritto. Tra le tante segnaliamo Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube, Twitch e tanto altro ancora, riuscendo così ad accogliere tantissimi abbonamenti all’interno di un singolo dispositivo.

Insomma, a poco meno di 480 euro hai la possibilità di assicurarti una TV con risoluzione 4K di tutto rispetto, grazie alla quale potrai ricrearti un vero e proprio cinema casalingo: ecco alcuni dei motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questa TV 4K TCL in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

