TV 55 pollici Hisense QLED: la più richiesta in SCONTO!

Se devi acquistare una nuova TV, non puoi che scegliere un modello QLED. Si tratta della tecnologia più interessante del momento che è in grado di unire risparmio e ottima qualità di visione. Ti parliamo quindi di un modello davvero interessante che Amazon ha deciso di scontare solo per oggi. Ecco la TV 55 pollici Hisense QLED. Il prezzo ti farà impazzire! Costa solo 499€ grazie allo sconto del 9% di Amazon sul prezzo di listino. Per l’ultimo modello della sua serie, è davvero un prezzo SHOCK!

La TV 55 pollici Hisense QLED che devi assolutamente avere

La scelta della TV, per molti, è un vero e proprio stress. Gli appassionati di tecnologia si chiedono di continuo se sia meglio un prodotto QLED o OLED. A volte, i prezzi proibitivi dei prodotti OLED fanno propendere per prodotti più economici. Grazie al grandissimo progresso fatto dai produttori di TV, con l’arrivo della tecnologia QLED, finalmente si ha un’ottima alternativa economica, ma dalla qualità eccelsa.

Oggi ti parliamo della TV 55 pollici Hisense QLED 55A72KQ: un modello di grandissima qualità ad un prezzo finalmente inferiore ai 500€.

Il pannello da 55 pollici, come detto, è QLED: questo garantisce un contrasto elevatissimo e una qualità di visione perfetta in ogni condizione. La TV è molto luminosa e permette di essere goduta al massimo sia in ambienti meno luminosi che in ambienti con molta luce.

Essendo un prodotto Hisense, come da tradizione, a bordo troviamo il sistema operativo VIDAA. Questo sistema permette di accedere a tutti i servizi come Netflix, NowTV e DAZN in modo semplicissimo. Il prodotto è compatibile con la totalità delle piattaforme disponibili in Italia senza alcun problema. Dal punto di vista tecnico, non manca il sintonizzatore digitale terrestre già compatibile con le ultime tecnologie in uso nel nostro Paese. Un’altra chicca è la presenza del sintonizzatore satellitare: grazie inoltre alla presenza dello slot CI+, potrete ricevere tutti i canali di TivùSat qualora vogliate accedere a questa piattaforma satellitare.

La TV arriva con a bordo tutte le varie connessioni via cavo e wireless in uso in questo momento.

Acquista subito la TV 55 pollici Hisense QLED: non te ne pentirai! Il modello 55A72KQ oggi costa solo 499€ grazie alla promo Amazon che lo sconta del 9%. Comprala subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.