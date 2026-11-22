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Il Black Friday 2026 è arrivato e, come ogni anno, il settore televisivo è uno dei più movimentati. Se stai cercando le migliori TV Black Friday offerte, questo è il momento giusto per guardare con attenzione: LG ha lanciato sconti su tutta la sua gamma, dagli schermi OLED di fascia alta fino ai pannelli LED più accessibili. La differenza tra i modelli in promozione non è solo di prezzo — è una questione di tecnologia, utilizzo e aspettative. Capire cosa stai comprando può fare la differenza tra un acquisto soddisfacente e uno di cui pentirti.

LG OLED G6: il top di gamma che scende di prezzo

Il modello di punta di questa stagione è senza dubbio l’LG OLED evo G6, disponibile in cinque diagonali: 55, 65, 77, 83 e 97 pollici. Si tratta di un televisore OLED 4K Smart TV — dove OLED significa che ogni singolo pixel genera luce autonomamente, garantendo neri assoluti e contrasto infinito senza bisogno di retroilluminazione esterna.

Rispetto ai modelli precedenti, il G6 introduce alcune novità concrete. La tecnologia Hyper Radiant Color Tech migliora la resa cromatica, mentre il Brightness Booster Ultra — letteralmente “potenziatore di luminosità ultra” — spinge la luminosità di picco a livelli insoliti per un pannello OLED, che tradizionalmente soffre rispetto ai LED in ambienti molto luminosi. In pratica, questo TV regge bene anche in un salotto con grandi finestre e luce naturale diretta.

Il processore Alpha 11 AI Gen3 gestisce la calibrazione dell’immagine in tempo reale, ottimizzando automaticamente nitidezza, colore e riduzione del rumore in base al contenuto che stai guardando. Che sia una partita di calcio, un film in HDR o una serie su streaming, il televisore adatta la resa visiva senza che tu debba toccare nulla. C’è anche la tecnologia Reflection Free Premium, che riduce i riflessi sul pannello: utile in quei salotti dove la luce non è mai perfettamente controllabile.

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Il G6 era già considerato un televisore di riferimento al momento del lancio. Il fatto che il suo prezzo stia calando in modo significativo durante il Black Friday 2026 lo rende improvvisamente accessibile a una fascia di acquirenti che prima non avrebbe nemmeno considerato questa categoria. Se investi in qualità visiva e tieni il televisore per cinque o più anni, questa è una finestra da non sottovalutare.

TV Black Friday offerte: cosa cercano davvero gli acquirenti

Non tutti cercano un OLED da 77 pollici. Il mercato del Black Friday si divide in modo abbastanza netto: da un lato chi vuole il meglio e approfitta degli sconti per alzare il budget ideale, dall’altro chi ha bisogno di una soluzione semplice, affidabile e poco costosa per una camera secondaria, una cucina o un piccolo appartamento.

In questo secondo segmento, le TV LED Full HD di LG — e dei principali concorrenti — restano le protagoniste. Schermo da 32 pollici, risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), Smart TV integrata con accesso alle principali piattaforme di streaming: è tutto ciò che serve per un utilizzo quotidiano senza pretese cinematografiche. I prezzi in questa fascia durante il Black Friday possono scendere in modo considerevole, rendendo questi televisori tra gli acquisti più convenienti dell’intero periodo.

Vale la pena sapere che anche i pannelli QNED — che LG posiziona tra i LED classici e gli OLED — sono presenti nelle promozioni stagionali. Il QNED utilizza una retroilluminazione a mini LED combinata con filtri a nanotecnologia quantistica (Quantum Nano Emitting Diode) per avvicinarsi alla qualità OLED a un prezzo inferiore. Non raggiunge i neri assoluti dell’OLED, ma offre una luminosità superiore e una resa cromatica molto convincente, soprattutto sui contenuti HDR.

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Come scegliere tra OLED, QNED e LED durante il Black Friday

La scelta dipende da tre variabili concrete: il budget disponibile, la dimensione della stanza e il tipo di utilizzo previsto.

OLED (come il G6): ideale per il salotto principale, visione in condizioni di luce controllata, film e serie TV in qualità elevata. È la scelta giusta se vuoi il massimo e sei disposto a investire.

(come il G6): ideale per il salotto principale, visione in condizioni di luce controllata, film e serie TV in qualità elevata. È la scelta giusta se vuoi il massimo e sei disposto a investire. QNED : ottimo compromesso per chi vuole qualità superiore al LED classico senza arrivare al prezzo dell’OLED. Funziona bene anche in stanze luminose grazie alla luminosità più alta.

: ottimo compromesso per chi vuole qualità superiore al LED classico senza arrivare al prezzo dell’OLED. Funziona bene anche in stanze luminose grazie alla luminosità più alta. LED Full HD: perfetto per spazi ridotti, utilizzo occasionale o quando il budget è limitato. Non aspettarti miracoli visivi, ma per guardare le news, qualche serie o i canali in chiaro è più che sufficiente.

Un consiglio pratico: controlla sempre le dimensioni fisiche del televisore prima di acquistare. Un 65 pollici in una stanza di 15 metri quadri può risultare opprimente, mentre un 32 pollici in un salotto grande rischia di sembrare un monitor da scrivania. La distanza di visione ottimale per un Full HD è circa 1,5 volte la diagonale; per un 4K puoi avvicinarti di più senza perdere qualità.

Quando e dove trovare le offerte migliori

Le promozioni LG durante il Black Friday 2026 sono disponibili sia online che nei principali rivenditori fisici. I grandi store di elettronica tendono a esaurire le scorte sui modelli più richiesti nelle prime ore, quindi conviene non aspettare. Se hai già individuato il modello che ti interessa, tieni d’occhio il prezzo nei giorni precedenti al Black Friday: spesso le offerte partono già a metà settimana.

Puoi consultare la gamma completa direttamente sul sito ufficiale LG Italia, dove sono elencati tutti i modelli con specifiche tecniche aggiornate. Confrontare le schede tecniche prima di acquistare ti evita sorprese, soprattutto quando si tratta di funzionalità come la compatibilità con Dolby Vision, il numero di porte HDMI 2.1 o il supporto al gaming a 120 Hz — dettagli che fanno differenza se usi il televisore anche con una console.

In definitiva, il Black Friday 2026 offre un’opportunità concreta su entrambi gli estremi del mercato televisivo LG. Chi vuole il meglio trova nell’OLED G6 una proposta difficile da ignorare a questi prezzi. Chi cerca semplicità e risparmio ha a disposizione una gamma LED e QNED ampia e ben scontata. L’importante è sapere cosa vuoi prima di fare clic su “acquista”: un televisore si tiene per anni, e scegliere in fretta può costare caro anche quando il prezzo sembra un affare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.