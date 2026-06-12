Tv, e no, non la puoi mettere ovunque: in questi posti della casa la distrugge senza saperlo

Comprare una nuova TV è solo il primo passo. Tuttavia, saperla collocare nel punto giusto è fondamentale per preservarne la qualità e la durata.
Comprare una nuova TV è solo il primo passo. Tuttavia, saperla collocare nel punto giusto è fondamentale per preservarne la qualità e la durata.
Silvia Dalia
Pubblicato il 12 giu 2026
Tv, e no, non la puoi mettere ovunque: in questi posti della casa la distrugge senza saperlo

Molti utenti commettono errori che compromettono l’esperienza visiva e rischiano di danneggiare il dispositivo a lungo termine. Anche un pannello OLED o Mini LED di alto livello perde gran parte del suo valore se installato in modo errato: riflessi, calore e angoli di visione scomodi sono solo alcune delle criticità.

Gli errori più comuni

Mettere la TV davanti a una finestra è una delle scelte peggiori. La luce naturale può rendere difficile la visione dei dettagli scuri, e tende o persiane spesso non bastano a risolvere il problema. Inoltre, posizionare lo schermo vicino a finestre riduce la privacy, rendendo visibile l’immagine a chi passa fuori.

Posizionare la TV vicino a una porta provoca continue distrazioni: persone che entrano e escono, rumore di apertura e chiusura e interferenze audio che compromettono il suono surround, soprattutto in soggiorni condivisi.

Gli errori più comuni nel posizionare la Tv – Webnews.it

Montare la TV sopra il camino può sembrare elegante, ma costringe il collo a una postura innaturale e mette il dispositivo a contatto con calore costante, che riduce la durata e può creare riflessi fastidiosi. Allo stesso modo, collocarla troppo in alto sulla parete provoca affaticamento visivo; l’altezza ottimale prevede il centro dello schermo all’altezza degli occhi quando si è seduti.

La cucina sembra un luogo comodo per guardare programmi, ma vapore, schizzi d’acqua e rumori di elettrodomestici disturbano audio e conservazione del televisore. Anche posizionare la TV davanti a quadri o opere d’arte può risultare problematico: vetri e superfici lucide creano riflessi e distraggono dalla visione.

Mettere la TV in un angolo della stanza è spesso poco pratico: gli schermi grandi sporgono, la gestione dei cavi diventa complessa e l’arredamento deve adattarsi alla posizione diagonale. Infine, bagno o vicino alla piscina rappresentano ambienti pericolosi a causa di umidità, vapore e sbalzi termici; in questi contesti sono necessari dispositivi specifici progettati per l’esterno.

Posizionare la TV correttamente significa proteggere il dispositivo, ottimizzare la visione e preservare l’integrità dell’elettronica. Riflessi, calore, umidità e scelte estetiche errate possono compromettere l’esperienza e ridurre la durata della TV. Considerare attentamente la luce, l’altezza e l’ambiente circostante è essenziale per sfruttare al meglio il proprio investimento tecnologico.

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