TV HD SAMSUNG: ecco la proposta ASSURDA di Amazon

Spesso e volentieri abbiamo bisogno di una seconda TV, da abbinare alla smart TV ad ampio polliciaggio che installiamo all’interno della nostra sala, soprattutto per gli ambienti più piccoli come possono essere per esempio la cucina o la nostra camera da letto. Alla luce di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV HD Samsung (modello UE24N4300ADXZT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 179 euro, con un ottimo sconto del 25% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Samsung.

TV HD Samsung: intrattenimento in ogni angolo della casa

In questo caso troviamo uno splendido pannello da 24 pollici che, grazie alle dimensioni estremamente contenute e ridotte, è perfettamente in grado di adattarsi ad ogni tipologia di ambiente. Dimensioni ridotte non significano però automaticamente un calo della qualità visiva, dal momento che questa TV Samsung gode infatti di una risoluzione in Full HD, oltre che della tecnologia HDR, che ti permette di avere colori ben più vividi, accesi e verosimili rispetto ai precedenti modelli.

Per non parlare poi della tecnologia Purcolor, grazie al quale avrai tonalità cromatiche intense, naturali e super realistiche, in modo da coinvolgerti al massimo all’interno dei tuoi film e serie TV preferiti. Grazie al sistema operativo Samsung questa è una vera e propria smart TV, che presenta libero accesso ad alcune delle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato, come per esempio Netflix, Disney Plus, NowTV, Dazn, Paramount Channel e tanti altri ancora, in modo da garantirti un intrattenimento illimitato in ogni stanza della tua casa.

Per non parlare poi del design davvero elegante e sottile, che si va ad integrare alla perfezione all’interno di qualsiasi tuo ambiente di casa. Oltre a questo trovi infine la piena compatibilità con il segnale Digitale Terrestre 2.0, in modo da ricevere senza alcun tipo di problema tutti i canali in alta definizione, senza dover ricorrere a decoder esterni.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV dalle dimensioni ridotte ma dalle prestazioni eccezionali, adatta ad ogni tipo di ambiente: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV HD Samsung (modello UE24N4300ADXZT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.