TV Hisense 4K ad un prezzo INCREDIBILE su eBay

Al giorno d’oggi il divario che c’era un tempo tra cinema e TV è stato finalmente abbattuto. Dopo anni e anni di progresso tecnologico, infatti, finalmente anche a casa è possibile avere una più che ottima esperienza audiovisiva, senza dover necessariamente andare al cinema per godere di un buon film. Tutto questo è poi agevolato dalle offerte di eBay, che quest’oggi ci propone in offerta una TV HiSense 4K a soli 339 euro, con uno sconto del 16% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, che si attesta a 404 euro circa.

Una TV sbalorditiva

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni della TV: in questo caso parliamo di uno schermo a risoluzione 4K, da ben 55 pollici. Grazie alla risoluzione 4K di questa smart TV HiSense, avrai la possibilità di giocare senza alcun compromesso a tutte le console di nuova generazione, che comprendono rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X, dal momento che queste sono in grado di supportare il nuovo standard di definizione. I 55 pollici di diagonale consentono inoltre di godere di ogni dettaglio e dei minimi particolari, senza compromessi di alcun tipo. Questa TV supporta inoltre la tecnologia HDR10, che permette di avere colori sensibilmente più accesi rispetto al passato e contrasti più definiti.

Ottimo anche il sistema operativo incluso al suo interno, che permette di avere a disposizione le più comuni app dei principali servizi di streaming, quali ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta. Così facendo, avrai la possibilità di goderti a casa qualsiasi film tu voglia, comodamente seduto sul tuo divano, senza neanche scomodarti.

La TV dispone inoltre di ben 3 uscite HDMI, che ti permettono dunque di collegare qualsiasi dispositivo di ultima generazione, che sia una console di videogiochi, un lettore Blu-ray per la visione dei film in alta definizione o un’eventuale soundbar, per migliorare ancor di più il coinvolgimento sonoro all’interno della propria sala.

Lasciarsi scappare un’occasione del genere sarebbe davvero un peccato: a poco più di 300 euro puoi portarti a casa una TV 4K di tutto rispetto. Acquistala il prima possibile a questo indirizzo.

