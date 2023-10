TV Hisense: il meglio per il tuo salotto in offerta su Amazon

Spesso e volentieri non abbiamo voglia di percorrere decine e decine di kilometri per raggiungere il cinema più vicino, e proprio per questo preferiamo ricrearci un vero e proprio “angolo cinema” nel salotto di casa nostra, grazie soprattutto alle smart TV di oggi che garantiscono uno standard qualitativo davvero alto, soprattutto se vengono abbinate a delle soundbar di tutto rispetto. Alla luce di questo Amazon ha dunque ben pensato di proporti la TV Hisense (modello 40E43KT) in offerta al sensazionale prezzo di soli 269 euro, con un ottimo sconto di 20 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice, Hisense.

TV Hisense: alta fedeltà al minimo prezzo

Uno dei punti di forza su cui Hisense ha sicuramente puntato. è rappresentato dal sistema operativo VIDAA U6 alla base di questo specifico modello di TV: tra le tante funzionalità ricordiamo in particolare i controlli vocali con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, oltre al sistema di Wi-Fi integrato. Parliamo in questo caso di un pannello da ben 40 pollici di diagonale, praticamente l’ideale per il tuo salotto, che grazie alla risoluzione HD ti restituirà una fedeltà visiva senza eguali.

È proprio grazie a questo sistema operativo che avrai l’accesso diretto a gran parte delle principali piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato, tra cui ricordiamo in particolare Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV+ e tante altre ancora, così da goderti tutte le tue serie TV e film preferiti.

La TV dispone inoltre del sintonizzatore per digitale terrestre integrato, grazie al quale potrai installare automaticamente e accedere a centinaia di canali in alta definizione. Grazie alle uscite HDMI 2.0, poi, puoi collegare le tue console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X, in modo da godere di ogni dettaglio dei videogiochi del momento, anche per partite in multiplayer locale con i tuoi amici o famigliari.

Insomma, a meno di 270 euro hai la possibilità di portarti a casa una TV eccezionale, dalla qualità audiovisiva davvero eccelsa, perfetta sia per guardare film e serie TV che per giocare agli ultimi videogiochi del momento: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo di acquistare questa TV Hisense (modello 40E43KT) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

